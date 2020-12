Llegaremos hasta lo último para liberar a líder: autodefensas

Veracruz, Ver.- A nombre de integrantes del grupo de Autodefensas en Veracruz, Tadeo Rodríguez advirtió que llegarán a las últimas consecuencias para lograr la liberación de su líder David "N" y otros tres compañeros.

En conferencia de prensa, acusó que todo es un tema político para silenciarlos debido a que el mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha negado a aceptar que existen grupos de autodefensas en todo el estado.

Sin embargo, puso en claro que pese a la represión de las autoridades quienes durante este domingo los obligaron a retirar el bloqueo que realizaron en la carretera Veracruz-Cardel en medio de golpes y jalones, continuará la lucha hasta que los compañeros estén libres, dijo que presuntamente autoridades estatales fabricaron falsas acusaciones hacia David "N", al señalar que iba armado y que apuntó contra los elementos de seguridad y comentó que desde que se integraron cómo autodefensas no han utilizado ningún tipo de arma de fuego.

“Este tema es político, nos quieren bloquear para que las autodefensas ya no sigan trabajando. Desde la detención de nuestro líder no hemos tenido comunicación con él y por los otros dos compañeros nos están pidiendo 50 mil pesos (…) A nuestro líder lo acusan que iba armado y nosotros no usamos armas, a él lo obligaron a hacer cinco detonaciones con armas de ellos”, refirió.

Acompañado por familiares de algunos de los detenidos, mencionó que desde la aprehensión de su dirigente no han tenido comunicación con él y desconocen el estado que guarde ya que sólo logró mandar un audio de voz para avisar que había sido intervenido por los elementos policíacos y solo saben que fue llevado a las instalaciones del C5 en la ciudad de Boca del Río.

El grupo de autodefensas hizo hincapié en que habrá más movilizaciones en tanto no se libere a David, Iván, Andrés y Sergio.

Gobernador niega autodefensas, aunque hay en el sur

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que haya autodefensas en el estado de Veracruz y dijo que no es violando la ley como se va a pacificar al estado y al país.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, reconoció que sí hay indicios de la existencia de esos grupos, pero en el sur del estado y al mismo tiempo desconoció al recientemente detenido líder Daniel "N" pues dijo que nadie lo reconoce como tal.

"Él no es autodefensa, no forma parte de esas organizaciones, tenemos indicios de que algunas podrían existir en el sur del estado. Como dijo el secretario de Seguridad Pública, quien viole la ley, nosotros estamos obligados a actuar en consecuencia, no podemos ser omisos ante alguien que viola la ley, independiente de cómo se autonombre", añadió.

El mandatario estatal remarcó que en el estado hay otro régimen y se respeta el estado de derecho, "y esto implica respetar derechos de quienes son presuntamente señalados de delitos".

Expuso que, tras la detención de Daniel "N" se seguirá el caso conforme a derecho, por lo que la Fiscalía General del Estado presentará las pruebas ante un juez quien determinará lo conducente y se cumplirá la ley al pie de la letra en ese y todos los casos.

Tenemos nuestras dudas de que sea autodefensa, no es ningún general, el Ejército tiene sus mandos y también dudamos que sea líder de autodefensas

Expuso que las autodefensas surgieron en Michoacán y se trataba de grupo legítimos, “pero los mismos delincuentes crearon sus propias autodefensas con tal de salirse del cauce legal y creer que les sería permitido y vean ¿Cómo está Michoacán?, no funcionó esa estrategia ciudadana, no es violando la ley como vamos a pacificar este estado y este país”.

El gobernador advirtió que, ante las denuncias, se investigará y a quien se encuentre violando la ley en flagrancia, se pondrá a disposición de las autoridades porque ahora existe un combate a la impunidad.

