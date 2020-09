Llenan calles veracruzanos en su "nueva normalidad"

Xalapa, Ver.- Las calles de la ciudad demuestran que gran parte de los xalapeños se han olvidado de la pandemia por el Covid-19. Si bien un gran número ha hecho común el uso del cubrebocas al salir de casa, esto no significa que lo usen correctamente y que los ponga a salvo.

El cambio de semáforo epidemiológico rojo o riesgo máximo de contagio, al color naranja o de riesgo alto, ha permitido que algunas de las medidas restrictivas en espacios públicos de la capital del estado, se vayan relajando y ahora se pueden observar gimnasios, cafeterías, bares y parques abiertos con aforo reducido.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Han sido muchos los sectores que han estado exigiendo la reactivación económica en la ciudad luego de varios meses en que muchos comercios no esenciales permanecieron cerrados, lo que disminuyó también muchos otros servicios que poco a poco se han ido normalizando.

Cada vez es más común observar a familias completas pasear por las calles y acudir a las tiendas de ropa, zapatos, mercados y supermercados como si la contingencia sanitaria hubiera llegado a su fin. El uso de cubrebocas, tapete desinfectante y gel antibacterial que se ha vuelto obligatorio, da una sensación de seguridad, aunque sean medidas que no la garantizan.

LLAMAN A NO BAJAR LA GUARDIA

A la fecha, Xalapa ya rebasaba los 2 mil 080 casos positivos a Covid-19 y tiene 260 defunciones con lo que ocupa el segundo lugar con más casos acumulados a nivel estatal solo por debajo del puerto de Veracruz.

Local Región centro, la de mayor casos confirmados de Covid-19 en Veracruz: SS

Donde parece que la pandemia nunca llegó fueron muchas de las colonias de la periferia de la ciudad como la Revolución donde aun con las restricciones que se marcaron al inicio, la población no dejó de salir de sus casas y realizar sus ventas de manera normal.

Regidores xalapeños han insistido en los llamados a la población para no bajar la guardia y al área de Comercio para supervisar no solo los establecimientos comerciales del centro de Xalapa sino los de las colonias más alejadas para poner orden.

Aunque al inicio de la contingencia muchos de los vendedores ambulantes cambiaron de giro y empezaron a vender cubrebocas, ahora ya se observan menos.

Los tianguis que suspendieron actividades durante 15 días, también ya regresaron a la normalidad y ahora ofrecen productos esenciales y no esenciales.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Muchos de los trabajadores de dependencias estatales, del Poder Judicial, el Ayuntamiento de Xalapa y organismos no gubernamentales han ido retornando a sus oficinas lo que ha sido bueno para el sector comercial pero peligroso en materia de salud.

Berenice, de 34 años, es de las pocas mujeres en el sector laboral que han podido trabajar desde casa. En estos meses ha salido de casa apenas unas cuatro veces y para cosas realmente esenciales, lo mismo que su esposo y su madre con quienes vive.

Por ello, ve con preocupación que la ciudad haya regresado a la “nueva normalidad” cuando la situación no es la idónea puesto que, según los expertos, podría ser causa de un rebrote para el que nadie está listo y que volvería a poner en jaque al estado, el país y el mundo.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Ahora su trabajo la está obligando a regresar a trabajar nuevamente a la calle y aunque con miedo, porque gran parte de la población relajó las medidas, sabe que tiene que hacerlo con todas las precauciones.

“Xalapa ya regresó a una normalidad que asusta porque pareciera que la pandemia ya no existe. Observo mucha gente sin cubrebocas o usándolo mal, gente que se abraza, se saluda ya de beso. Pienso que un par de semana el número de casos de Covid-19 otra vez se incrementará. Es el cuento de nunca acabar”, lamentó.

XALAPA, EN NARANJA

La síndica del Ayuntamiento de Xalapa, Aurora Castillo Reyes dijo que, aunque la capital del estado está en semáforo epidemiológico naranja, el riesgo de contagio por Covid-19 sigue siendo alto por lo que llamó a la población a no bajar la guardia.

Local 57 nuevos casos de Covid y 4 muertos en un día, en Veracruz

Señaló que en Xalapa parece que el semáforo sigue siendo rojo porque los datos siguen siendo “casi iguales”.

“Sigue siendo un llamado necesario todos los días a la ciudadanía para seguir enfrentando la pandemia con la que tenemos que convivir hasta que no haya una vacuna”, dijo.

El regidor titular de la comisión edilicia de Comercio Francisco González Villagómez consideró que si la ciudadanía no pone la parte que le corresponde, las medidas sanitarias implementadas en los comercios de la ciudad no van a funcionar.

Expuso que cuando se aplica la ley seca mucha población se queja porque no asume la parte de responsabilidad que le corresponde. “La idea es que no haya una constante movilidad, que no se propague el virus, que no haya aglomeraciones, es lo que se pretende”, dijo.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Reiteró que por más que el gobierno implemente medidas y el comercio se esfuerce por seguir las medidas, no se va a lograr sin el apoyo de la población.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“De verdad xalapeños, necesitamos que ustedes pongan de su parte y cuando vayan a un tianguis no vayan con toda la familia, que no vayan adultos mayores, que se cuiden y si quieren tomarse una cerveza lo pueden hacer, pero cuidando la sana distancia”, añadió.