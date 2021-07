Lleva 2 años sin titular el Instituto de las Mujeres

Veracruz, Ver.- Integrantes de grupos feministas en Veracruz afirman que es urgente que se realice el nombramiento de una titular en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, dirigido por una encargada de despacho.

Sin embargo, feministas también urgieron a que autoridades del Gobierno del Estado saquen las manos del organismo, ya que se requiere que la persona designada al frente del instituto sea una mujer profesional, especializada en temas de género y feminista.

Ana Irene Muro Lagunes, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz-Boca del Río, aseveró que por años en el IVM se ha designado a personas afines al grupo político en la administración pública estatal, como si se tratara de un organismo que sirve más como una agencia de colocación y no para defender los derechos de las mujeres.

Señaló que se trata de un organismo necesario para la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que la persona que debe ser nombrada al frente debe de tener las características necesarias para establecer una política que garantice la igualdad e inclusión.

“Tiene que ser una directora feminista y capacitada profesionalmente para dirigir la política pública del estado para eliminar todas las desigualdades que existe, poco a poco pero progresivamente, pero también para impulsar a todos los institutos de las mujeres en el estado”.

Ana Irene Muro recordó que el estado de Veracruz enfrenta varias situaciones que pone en evidencia la urgencia de luchar contra la violencia de género, como son dos alertas por violencia de género que se mantienen vigente.

Pero al mismo tiempo, dijo que el Instituto Veracruzano de las Mujeres es una necesidad para estar a la par de las sociedades en el mundo, en donde estos representan un papel preponderante.

“No es solo por algo que está ocurriendo en el estado, el gobierno del estado podría decir que sí apoya a las mujeres, pero no hemos tenido un gobierno que entienda que es esto de los institutos y su importancia”.

Arussi Usla, fundadora del colectivo Brujas del Mar, coincidió en la importancia del Instituto Veracruzano de las Mujeres para atender los problemas de desigualdad y violencia en contra de las mujeres.

Sin embargo, apuntó que para que sea un organismo que sea funcional se requiere el nombramiento de una mujer capacitada y profesional en materia de defensa de los derechos de las mujeres y no solo a un “títere” que seguirá las ordenes de autoridades.

“Obviamente se evidencia que no les interesa mucho ese instituto, cosa que llama la atención siendo Veracruz uno de los estados más peligrosos para las mujeres en el país, ya que encabeza desde hace muchos años uno de los primeros lugares nacionales en feminicidio”.

Arussi Usla dijo que el Instituto Veracruzano de las Mujeres debería ser un organismo que incida en la política de los institutos municipales, ya que al no tener al frente a alguien capacitado se ve reflejado a nivel municipal con la falta de resultado de autoridades locales.

En ese sentido, insistió en que en Veracruz existen mujeres con mucha capacidad para estar al frente de un organismo que sea autónomo y defienda realmente la lucha feminista por la igualdad y la erradicación de la violencia.

“Si van a poner a un títere, si van a poner a una persona que no tiene conoimiento de como hacer este trabajo, que no va venir con propuestas, si no va pelar por presupuesto, si no va hacer un buen trabajo y un buen desempeño al nivel de urgencia que se necesita no importa a quién pongan”, añadió.

Nancy Torres, vocera de la colectiva Colmena Verde, afirmó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres es un organismo necesario que no puede desaparecer, debido a que su creación se logró con la lucha feminista.

Sin embargo, dijo que es de urgencia que al frente de este organismo sea nombrada una titular que cuente con la preparación y sensibilidad que permita definir una agenda en materia de derechos de las mujeres.

“El instituto no es una instancia que deba desaparecer, es una instancia que deba de fortalecerse, porque las mujeres lo requieren y hay que darle su importancia, en la colectiva Colmena Verde hemos platicado que es uno de los espacios a los que se le debe de dar su importancia”.

Foto: Cortesía | Google maps

Nancy Torres recordó que además del lugar vacío en la titularidad del IVM se requiere una renovación en los dos consejos que integran al instituto, en donde hasta ahora no existe un trabajo adecuado por parte de sus integrantes.

“Se debe de emitir una convocatoria para armar los dos consejos del instituto, esos consejos ya están vencidos y se deben sacar las convocatorias para suplir esos espacios y buscar también quien será la persona que sea la titular del instituto, en eso debemos ser observadoras”.