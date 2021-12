Llueven opiniones encontradas por anulación de elecciones de Lobeira

Veracruz, Ver.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz otorga su respaldo a la candidata de la alianza Veracruz Va al gobierno municipal, Patricia Lobeira Rodríguez de Yunes tras la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado.

A través de un video posteado en las redes oficiales del organismo empresarial, su presidente José Antonio Mendoza García expresa que el pasado 6 de junio, Lobeira de Yunes fue electa como presidenta municipal de Veracruz por lo que pide respetar la decisión de más de los 105 mil veracruzanos que le dieron su confianza.

Desairó la decisión del Tribunal Electoral del Estado al considerar que los magistrados actuaron bajo las órdenes e intereses de Morena.

Confía en que las dos instancias que quedan ratifiquen el triunfo de la panista ya que según el, repetir la elección es un atropello contra la democracia y sentaría un precedente peligroso de que sin argumentos cualquier elección podría venirse abajo, para favorecer al partido en el poder.

Opina que no respetar el triunfo de Lobeira es un acto de violencia de género, que representa un atropello contra todas las mujeres veracruzanas que se esfuerzan por ganar una posición.

“No podemos permitir que en el primer municipio de América en una ciudad con más de 500 años de existencia, aceptemos practicas en contra de las mujeres, no podemos ser omisos y repetir la elección sería traducir eso en más perdidas (..) no podemos permitir que por caprichos de unos cuantos se ponga en riesgo la estabilidad de una gran ciudad y se afecte la realidad de miles de familia: Paty no estás sola, te acompañamos en la defensa judicial y social del cargo que por derecho te corresponde, por ley y voluntad de los veracruzanos, tienes que ser nuestra presidenta, mereces ocupar este cargo por decisión del pueblo”, es el mensaje del empresariado.

Congreso no meterá las manos

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que el Congreso local no meterá las manos en el tema de la elección del ayuntamiento de Veracruz.

Aclaró que como representantes de toda la población los diputados locales deben respetar la decisión de los tribunales y no emitir opiniones a favor o en contra.

"Nosotros no nos vamos a meter en ese tema, lo vamos a respetar y vamos a dejar que los tribunales decidan”, dijo.

En caso de que la elección municipal se tenga que repetir, sería en el 2022, por lo que el Congreso del Estado debería de nombrar a un Concejo Municipal.

Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“No sabemos cuál será la decisión y no nos podemos adelantar, tendremos que esperar la resolución, si los tribunales deciden nosotros tenemos que acatar y entonces se decidirá y se aprobará la instalación del Concejo Municipal", expuso.

Este miércoles el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) no ratificó la elección municipal que se realizó el pasado 6 de junio, con lo que se revocó la entrega de la constancia de mayoría a Patricia Lobeira Rodríguez, excandidata de la coalición PAN-PRI-PRD, y se determinó que deben realizar comicios extraordinarios.

La resolución TEV-RIN-242/2021 y sus acumulados se destaca que dos de los tres magistrados apoyaban la revocación de la declaración de validez de la elección; sin embargo, esta decisión deberá ser ratificada o, en su caso, revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con información de Itzel Molina | Diario de Xalapa

Ratificaremos la nulidad de la elección: Ricardo Exsome

Veracruz, Ver.- El excandidato a la alcaldía de Veracruz por Morena, Ricardo Exsome Zapata, dice que ya no se buscará revertir los resultados de las votaciones y en instancias federales se aportarán más pruebas para fortalecer la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado para anular las elecciones.

“La anulación de los resultados y la organización de una elección extraordinaria es la mejor decisión, porque fueron tantas las irregularidades que solo así se tendrá certeza de que se hará justicia”, declara el morenista.

En rueda de prensa, el abanderado de Morena menciona que se encuentra conforme con la decisión del TEEV, pero se aportarán más pruebas a la siguiente instancia para validar que hubo irregularidades que no se tomaron en cuenta en las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, respecto al presunto rebase de gastos de campaña y otras actitudes ilícitas durante el proceso electoral.

El exdiputado también señala que se cuentan con pruebas que fueron desechadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se acredita que el presidente municipal, Fernando Yunes Márquez, habría participado en la coacción de empleados municipales.

En ese sentido, manifiesta su confianza en que la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ratifiquen el fallo del tribunal local de Veracruz, luego de fortalecer los procedimientos con las pruebas mencionadas.

El exdiputado también señala que se cuentan con pruebas que fueron desechadas por el Instituto Nacional Electoral | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Confiamos en las instancias federales tanto como confiamos en el Tribunal Electoral del Estado que nos concedió la razón (…), antes de llegar a la resolución del TEEV ya la Sala Regional nos dio la razón en otras instancias”, confía.

Acompañado por los legisladores Fernando Arteaga Aponte y Rosa María Hernández y el delegado estatal en funciones de presidente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, el excandidato explica que existe interés de su parte que en caso de que se anulen las elecciones, ser el candidato nuevamente para competir en las elecciones extraordinarias que se convocarían para el próximo año.

En ese sentido, comenta que acatará la decisión que pueda tomar el partido para la nueva postulación, pues no es el único militante del partido Morena que podría representar con buenos resultados una nueva campaña electoral.

“Yo estaré atendiendo lo que mi partido elija, me gustaría ser el candidato pero no me adelantaré, eso se definirá hasta que el resultado de la elección quede anulado completamente por autoridades electorales federales”, agrega.

Ricardo Exsome aprovechó para hacer un llamado al Congreso del Estado para que la designación del Consejo Municipal que se integre en caso de ratificarse la anulación de las elecciones, se haga con apego a la ley y que garantice transparencia en el gobierno municipal.

Invita a que se considere incluir a miembros destacados de la sociedad civil que han demostrado ser imparciales en el ámbito político, entre los que destacó nombres de empresarios líderes de organismos como la Coparmex, CMIC e incluso la CANACO.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa