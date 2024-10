Artesanos del malecón a merced de lluvias, nortes y cambios de temperatura bajo una carpa con goteras

Veracruz, Ver.- En medio de la incertidumbre de cómo enfrentarán las condiciones climáticas de los meses de octubre y noviembre con lluvias, fuertes vientos y cambios en las temperaturas comerciantes de la zona del paseo del Malecón esperan la entrega de la carpa que se instaló en la avenida Insurgentes Veracruzanos para empezar a comercializar sus productos al turismo.

Con las lluvias de este viernes, quedaron expuestas varias goteras que escurren de la carpa de hule que se habilitó de manera temporal en lo que se hacen los trabajos y demolición de los nuevos locales de lo que será la plaza al Heroísmo.

En el lugar se nota un despliegue importante de trabajadores de la Marina y de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) que trabajan en el reforzamiento de la carpa que con el aire, se elevaba y provocaba los escurrimientos de agua.

Tienen incertidumbre de cómo enfrentarán las condiciones climáticas de los meses de octubre y noviembre con lluvias, fuertes vientos y cambios en las temperaturas | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Qué les preocupa a los comerciantes del malecón?

Desde lo lejos, los comerciantes que aún continúan en la zona, expresaron su preocupación ante la incertidumbre de cómo será su vida en los próximos dos meses, que se prevé que dure la obra ya que se encuentran frente al mar, donde lidiaran con el fuerte oleaje y el norte que se caracteriza en Veracruz.

Y es que mencionan que tanto la Marina como Asipona les prometieron vigilancia las 24 horas para que no tengan que estar moviendo la mercancía, sin embargo, el lugar es muy pequeño para exponer toda la mercancía y tendrán que estar dando vueltas para traer y recoger algunos de sus productos.

“Nos prometieron vigilancia de la Marina y Asipona, obviamente no vamos a poner toda la mercancía porque hay temor por la lluvia, no se si ya fueron a las instalaciones pero hay goteras por todos lados, el agua se filtra por la parte donde termina el techado (..) la gente que vende ropa o dulces creo que tendrán que tener más cuidado para que no se les echen a perder sus cosas, porque vendrán lluvias, vientos, no sé, estamos en incertidumbre”, manifestó Graciela Pastrana, una de las comerciantes.

En la carpa donde estarán ubicados tendrán derecho a conectarse a la energía eléctrica, pero sólo podrán utilizarlos para un ventilador y cargar su celular porque no podrán llevar refrigeradores, televisiones ni cafeteras.

“Vamos a tener chance de conectar un ventilador y nos van a colocar focos, no sabemos como estaremos porque aun no nos pasamos, estamos esperando que nos entreguen el lugar, se supone que hoy viernes por la noche nos entregan los cubículos para que ya nos vayamos instalando”, dijo otra de las comerciantes.

Los gastos que correrán a cargo de los artesanos son pintar el cubículo que se les entregue, colocar puertas o alguna protección, poner un techo y revisar la iluminación.

Cabe destacar que la Asipona había dado como límite el jueves para desalojar todos los locales para iniciar con los trabajos de demolición, pero este viernes los artesanos siguen levantando algunas cosas.

En el lugar hay nostalgia pues se trata de comerciantes que han estado en la zona por más de una década, en algunos casos más tiempo, pero al final tratan de ver este cambio con optimismo.

Confían en que los turistas continúen llegando y que se lleven sus productos, sobre todo los "recuerditos".