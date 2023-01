Productores de limón anhelan más lluvias en Jalcomulco; sus historias

Han sido escasas o nulas las lluvias registradas durante las primeras semanas del año en el municipio de Jalcomulco, por lo que pequeños productores de limón temen que su próxima cosecha sea más baja que los años anteriores. Son más de 50 limoneros los que ahora reciben muy poca agua para regar sus árboles.

Claudio Garrido, quien cultiva limón en ese municipio, externa su preocupación por que no ha llovido lo suficiente en las últimas semanas; “viene la floración y si no tenemos agua no habrá un buen producto, no tendrá jugo y entonces no, no lo comprarán a buen precio”.

¿Cómo se surten de agua los productores de Jalcomulco?

En este municipio, explica que son numerosos los pequeños productores que sufren por la falta de agua; son muchos los que se surten de un afluente que se forma de un manantial pero no alcanza para todos.

"Cada semana nos viene tocando de una semana para jalar agua para los terrenos, pero imagine que eso no alcanza porque los limoneros requieren de mucha agua para dar un producto de calidad”.

En entrevista, Garrido expone que hace unos años se sabía que durante la temporada había suficiente lluvia para que crezcan los arbustos, pero ahora con los cambios en los climas ya no pueden esperar a que llueva lo suficiente, “porque cada vez llueve menos y eso nos pega a quienes no tenemos los recursos para tener un sistema de riesgo”.

En esta zona hay los grandes productores que si tienen para invertir en el sistema de riesgo, “pero la gran mayoría somos pequeños y no nos queda más que esperar a que llueva o que la autoridad nos voltee a ver para ver qué medidas se toman para abastecer del líquido necesario para que haya una mayor producción del cítrico”.

Cabe recordar que a inicios de 2022, el limón alcanzó precios históricos. En su momento, productores veracruzanos vendían hasta mil 800 pesos por caja, cuando en años anteriores se solía vender en 200. Y es que los factores climatológicos sumados a conflictos sociales en otras entidades provocaron que el precio del cítrico suba de manera estrepitosa.

¿Qué otros productos siembran para salir adelante?

Aunque la región de Jalcomulco era anteriormente una fuerte productora de mango, dijo que ahora son muchos más los que producen limón porque deja más recursos. “El mango lo cultivan en muchas zonas más de la entidad, sí hay mango, pero ya no como antes".

Para ayudarse, en esta región muchos también cultivan siembras de temporada que son de pipián, cacahuate, frijol y maíz. También hay chicozapote, guanábana y papaya, pero si no hay agua tampoco pueden lograr una buena producción que les permita venderlo.

Esperan lluvias para vender a buen precio el limón | Foto: David Bello

Explica que la realidad es que si llueve menos hay menos líquido en los afluentes y ellos seguirán perdiendo calidad, “porque el limón no tendrá suficiente jugo, eso nos preocupa porque la situación irá agravándose cada año, pero ahora nos preocupa el actual, que pinta complicado para nosotros”.