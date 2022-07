Lluvias seguirán: ¿Cuáles ríos serán peligrosos por aumento en sus niveles?

La jefa del Departamento de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua Golfo-Centro (Conagua), Jessica Luna Lagunes, advierte que hoy y este jueves podría incrementar el potencial de lluvias en el estado derivado del paso de la Onda Tropical Número 9.

Ante esto, llama a estar atentos al comportamiento de los ríos San Juan, Tesechoacán, Papaloapan Uxpanapa y Coatzacoalcos por un posible incremento en sus niveles máximos.

Te puede interesar: Emite PC aviso especial por lluvias en Veracruz; extrema precauciones





Local PC Xalapa se coordina a través de chat con vecinos para atender afectaciones por lluvias

Asimismo explica que en la actualización del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) al Monitor de Sequía, ya no se tienen municipios con índice de sequía, sin embargo persisten 20 municipios anormalmente secos, de los cuales 2 son la cuenca del Panuco, 17 a la cuenca del Tuxpan y 1 en la del Papaloapan.

Señala que se prevé que derivado de los 15 días de lluvia pronosticados para este mes de julio los 20 municipios salgan de esta categoría.

“Esperamos que para esta semana se mantengan las condiciones para lluvias, siendo posible que entre el miércoles al jueves se incremente el potencial de lluvias debido al paso de la Onda Tropical número 9, con las lluvias más importantes concentradas en la zona montañosa central y hacia las cuenca del Coatzacoalcos, Papaloapan y Tonalá”.

Precisa que los ríos San Juan, Tesechoacán, Papaloapan, Uxpanapan y Coatzacoalcos, todos en la zona sur mantienen niveles altos, pero no significan ningún peligro para la población.

No obstante, debido a que el potencial de lluvias podría incrementar a partir de hoy, es posible que estos ríos suban de nivel, por lo que la recomendación a la población es mantenerse atentos desde la parte centro al sur del estado.