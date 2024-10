Comerciantes del mercado de artesanías sin espacios adecuados para hacer frente a lluvias y vientos

Veracruz, Ver.- Tal como lo pronosticaron, locatarios del mercado de artesanías Miguel Alemán Valdés sufren las consecuencias de las lluvias torrenciales, que desde este domingo azotan al municipio de Veracruz.

El espacio que se adaptó de manera temporal, mientras se construye la Plaza del Heroísmo Veracruzano, no es suficiente para cubrir de las lluvias y vientos los locales de todos los comerciantes, quienes por mérito propio han tenido que realizar adaptaciones a sus espacios para evitar mojarse.

A un principio solo se había puesto unos cuadros de tablarroca, pero ahora se puede observar que además de la carpa, cada local está techado con lámina y bolsas de plástico negras, a fin de evitar goteras en su interior.

A decir de Mariano Echeverría, trabajador del local 7, se ha tenido que improvisar colocando tablas en la parte inferior de algunos locales, con el fin de levantar la mercancía y evitar que el agua anegada les llegue.

Local Caos en Xalapa por inundaciones y caída de árboles en varias zonas de la ciudad

“Estamos bien, pero el detalle es que ahorita por las lluvias se filtra un poco el agua por la parte de debajo de los locales, hasta ahorita unos compañeros si han tenido un poco de afectación”, relató, mientras sacaba el agua con un jalador.

Desde temprano llegan a limpiar sus espacios

La señora María Rodríguez Pérez, es trabajadora del local 16 llamado La Concha Nácar, ella tuvo que llegar desde temprano para barrer el agua estancada en el espacio, aunque la mayoría de la mercancía que vende se compone de sandalias, considera una pérdida de tiempo estar sacando el agua de sus locales, sin embargo, no hay otra opción.

Clementina Ceballos, trabajadora del local marcado con el número 80, dijo que los locatarios tienen que echarle ganas y continuar laborando, como lo hacían en el otro espacio, y espera que a la mayor brevedad posible puedan terminar el proyecto de la plaza, y así tener mejores condiciones de trabajo. Ella detalla que no ha logrado colocar en los aparadores todo lo que vende, ya que no cabe en ese espacio tan pequeño.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic



“Tuve que seleccionar, falta muchísima mercancía, solo tenemos un 70 por ciento, de lo que teníamos allá, el resto no lo podemos traer, porque no hay donde poner; yo ya sugerí que se pudiera traer una tarima y meterla”, comentó la locataria.

Beatriz Pérez Romero, originaria de la Ciudad de México, llegó desde el jueves pasado al puerto de Veracruz, relató que no ha podido salir a conocer los sitios turísticos de la ciudad debido a los fuertes vientos y lluvias de los últimos días.

La turista, en compañía de otras tres mujeres, llegaron a la carpa empapadas de agua para resguardarse de la lluvia, recorrieron los escasos locales abiertos para llevarse un recuerdito de su visita al puerto de Veracruz.

El espacio que se adaptó de manera temporal no es suficiente para cubrir de las lluvias y vientos los locales de todos los comerciantes | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Los locatarios no están conformes porque se les mete el agua y es un punto menos para ellos porque así no llega la gente”, refirió la turista que está de visita por primera vez en el estado de Veracruz.

Guillermo Santuario, trabajador del local 11, sugiere que para evitar anegamientos de agua, se bloquee la parte inferior de los locales que están pegados a la barda del hotel Emporio, ya que escurre desde esa zona y se queda estancada en los locales de frente al malecón.

Más información: El Castillo y Las Cruces con casas inundadas y árboles caídos tras fuertes lluvias

“Acá no dejaron espacio para que el agua saliera, por eso se empoza, podían haberle dejado un centímetro levantado y no se hubiera empozado, no previeron eso, a pesar de que ya sabían que se venia el agua”, lamentó el trabajador.

Cabe destacar que a pesar de haber abandonado desde hace días el antiguo mercado de artesanías, hasta el momento no han quedado instalados en su totalidad todos los locales, cada uno ha adecuado enchufes, colocado anaqueles o tarimas, a fin de colocar la mercancía y estar más cómodos en ese espacio.