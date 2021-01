“Lo importante es que las vacunas rusas lleguen”: Alejandro Cossío

Veracruz, Ver.- El empresario Alejandro Cossío Hernández afirmó que cuenta con los contratos para distribuir la vacuna anticovid Sputnik V de origen ruso, luego de que el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF)desmintiera que tuviera alguna relación con él para que participara como distribuidor o que hubiera adquirido el antiviral.

En entrevista, el empresario xalapeño afirmó que no entraría en polémicas desmintiendo ninguna de las versiones difundidas en diversos medios de comunicación.

Sobre la postura que el RDIF tomó al desmentir su participación como proveedor, evitó dar un pronunciamiento.

Local Alejandro Cossío ya presentó su cotización al gobierno de Veracruz para aplicar vacuna rusa

“No tengo nada que responder, no voy a polemizar con nadie, yo respeto lo que diga cada quien, lo importante para mí no es si tengo no tengo vacunas, si las compré o no las compré, lo importante es que lleguen vacunas a nuestro país, independientemente de la marca y lo que sea”.

Señaló que es de mayor relevancia que se dé por autorizada la comercialización de la vacuna en el país, para que sea adquirida en cualquiera de los laboratorios que la han desarrollado.

“He sido muy claro, yo tengo mi contrato y ya, y lo he exhibido (…), al final del día, vamos a suponer que yo sea el mentiroso más grande de México, vamos a suponer, bendita mentira, que sirva mi mentira para que haya decreto y para que haya permiso”.

El sitio de noticias ruso Sputnik News, dio a conocer que el Fondo de Inversión (RDIF) informó que no existe el registro sobre la adquisición de dos millones de dosis de la vacuna a algún empresario mexicano.

En el documento se hace alusión directa al empresario veracruzano, luego que difundió la noticia del contrato que afirma tener en su poder.

"El RDIF desmiente la información que el empresario mexicano Alejandro Cossío adquiriera dos millones de dosis de la vacuna Sputnik V y los derechos exclusivos para vender el fármaco en México y América Central. Esta información no tiene nada que ver con la realidad", desplegó el medio.

Cossío Hernández tampoco quiso desmentir al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, pero sin decir nombres aseguró que ha sostenido comunicación con varios gobernadores y funcionarios en los estados para ofrecer la vacuna rusa.

El empresario indicó la semana pasada que el trato para la adquisición de las vacunas se realizó en la ciudad de Miami, y que se firmó un contrato de confidencialidad el cual ya prescribió, por lo que hizo pública la compra.

Asimismo, había mencionado que espera que la COFEPRIS diera el visto bueno y apruebe la vacuna Sputnik V en México, para comenzar el proceso de distribución dentro del país.