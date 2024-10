Gobernador confirma detención por hallazgo de los restos del cineasta asesinado en Xalapa

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que hay una detención tras el hallazgo de restos humanos en una vivienda abandonada en el centro de Xalapa la tarde de ayer que corresponden a una persona del sexo masculino.

Hallazgo de restos humanos en vivienda del centro de Xalapa, ¿qué ha dicho Cuitláhuac García Jiménez sobre el caso?

Al rechazar que los involucrados sean cineastas, subrayó que este no es un problema de inseguridad sino un asunto personal porque el presunto responsable era conocido de la víctima que no es originario de la ciudad, "que no les mientan, no es inseguridad, el propio compañero lo priva de la vida y se atreve a hacer lo que hizo, es información preliminar".

En conferencia de prensa, descartó que este hecho esté relacionado con delincuencia organizada, además de señalar que eran trabajadores de una empresa de iluminación y que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya está investigando el hecho, pues el presunto responsable era conocido de la víctima que está "casi identificada".

"Hay un detenido al respecto, presunto responsable, hasta ahora uno de ellos, conocido de él, persona que trabajaba con él, y seguirá la Fiscalía sobre la presunción de la responsabilidad de esta persona".

Cuitláhuac García Jiménez subrayó que este no es un problema de inseguridad sino un asunto personal / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

El mandatario estatal remarcó que en las siguientes horas se dará a conocer mayor información pero que no se trata de eventos relacionados con la delincuencia organizada.

"Al parecer un tema muy personal entre el presunto responsable y la víctima, y así lo está investigando la Fiscalía".

Policiaca Localizan restos humanos en casa abandonada cerca del Centro Histórico de Xalapa

García Jiménez expuso que la FGE ya tiene el motivo de los hechos, "por eso logró más o menos ver quién podría ser el responsable, y en los próximos días, mañana, pasado, dará mayor información sobre este hecho".

¿En qué zonas de Xalapa se hallaron los restos humanos?

Explicó que en una vivienda abandonada en la zona del panteón 5 de Febrero con Poeta Jesús Diaz se encontraron los restos de un cuerpo y otras extremidades estaban en la calle González Ortega de la zona centro que corresponden a la misma persona que está "casi identificada".

Reiteró que se trata de una persona del sexo masculino que pierde la vida en una situación que la Fiscalía sigue investigando.

"Precisamente a partir de eso es que la Fiscalía logra armar la línea de investigación, el motivo por el cual pudo haber sucedido este lamentable hecho, y entonces hace una detención, y están los términos legales para que se aclare esto".

En una vivienda abandonada en la zona del panteón 5 de Febrero con Poeta Jesús Diaz se encontraron los restos de un cuerpo / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El gobernador remarcó que hay confianza en las investigaciones de la FGE "porque ha demostrado que no hay impunidad, no habrá impunidad en este hecho, y seguiremos avanzando".

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️