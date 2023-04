Confío en que SCJN deseche Plan B de AMLO: Lorenzo Córdova

Boca del Río, Ver.-Para defender la democracia se tiene que entender y comprender el sistema electoral para detectar las falacias que se dirigen en contra y actuar indica el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

Al reunirse con socios de la Coparmex, indicó que actualmente el INE está bajo ataque y por ende la democracia se encuentra en riesgo.

Por ello externó su confianza para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deseche el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Aseveró que para defender la democracia se tiene que entender el sistema electoral.

“Entendiendo nuestro sistema electoral, comprendiendo las falacias que se están dirigiendo en contra del mismo y actuando como debe ocurrir, dice un autor John Keene que la democracia a lo largo de la historia ha nacido y muerto y cuando mueren las democracias ocurre porque hay dos actores que empujan hacía ello, uno es el culpable que es el que desmonta los sistemas democráticos y los otros que son los responsables que por pasividad desidia, por dejar pasar son también corresponsables de que las democracias mueran”, externa.

En ese sentido reiteró al sector empresarial y a los ciudadanos que tienen la responsabilidad de preservar lo que costo años de lucha para contar con un sistema democrático porque la pasividad llevaría a la muerte de la democracia.

Finalmente el abogado y académico rechazó que aspire a la candidatura de la presidencia de la República además de que comentó que tampoco pretende dañar la imagen de la institución a la que represento.

“No lo quiero, no es una pretensión pero eso no quiere decir que no quiera defender a la democracia, la democracia se defiende desde distintas trincheras, no quiero, no debo porque sería convalidar el discurso de descalificación que desde el poder se ha venido haciendo”, puntualizó.