Los 180 mil pesos mensuales de Duarte para Karime

En una serie de entrevistas que sostuve con Javier Duarte hace algunos meses, donde reveló datos que después fueron retomados por varios medios de comunicación, me afirmó que enviaba a Karime Macías “lo que tenía para darles, unos 180 mil pesos”.

Con ello su familia vivía “de manera apretada, pagando 80 mil de renta por un departamento, 50 mil de colegiatura, y 50 mil de atención médica”.

Y justamente, tomando como base la información difundida ayer por Reforma, Javier Duarte otorga desde el último cuatrimestre de 2019 (bajo el concepto de pensión alimenticia), la cantidad de 180 mil pesos mensuales a Karime Macías para mantener a sus tres hijos (y a ella), en Londres o donde radiquen.

Macías podrá conservar la manutención siempre y cuando no se case otra vez, no mantenga concubinato, o bien, no viva con una nueva pareja. La exprimera dama de Veracruz poseerá la custodia de sus tres hijos, mientras Duarte, apenas finiquite sus temas penales, podrá ejercer convivencia con ellos donde radiquen.

Javier Duarte deberá pagar, en números cerrados, más de 41 millones de pesos de pensión en los 19 años que durará el convenio, mismos que arrancaron desde el momento en el cual fue disuelto el vínculo matrimonial, es decir, el pasado 21 de octubre de 2019.

De igual manera, el exgobernador presentó a través de sus abogados las escrituras de un inmueble ubicado en el estado de Veracruz (y que no fue asegurado por la justicia) para garantizar el pago del primer año de pensión a Karime Macías.

La oriunda de Coatzacoalcos deberá recibir 180 mil pesos mensuales en los primeros cinco días de cada mes. Los hijos de Duarte podrían viajar a México para visitarlo, siempre y cuando exista un acuerdo entre quienes estuvieron casados durante 20 años.

Los 180 mil pesos que Javier Duarte me refirió en aquellas entrevistas, correspondían entonces a la pensión alimenticia acordada con Karime Macías, sólo que en esa ocasión no reveló que se trataba de convenios al interior de un divorcio.

Hoy sabemos que aquel matrimonio que gobernó Veracruz por casi 6 años ya no existe; que Karime Macías sabrá en noviembre si es extraditada a nuestro país, y que en dos años y medio, Javier Duarte podría abandonar el Reclusorio Norte.

