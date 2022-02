Los 43 mdp que el Poder Judicial debe al IPE son por intereses: Magistrada presidenta

Xalapa, Ver.-La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz, señaló que el adeudo mayor a los 43 millones de pesos que se tiene con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) se relaciona con intereses pendientes.

La directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que el Poder Judicial mantiene adeudos por concepto de cuotas y aportaciones de trabajadores por un monto de 43 millones 180 mil 725.56 pesos.

Entrevistada tras la conmemoración del Día de la Bandera fue cuestionada al respecto y manifestó que ella no ha sido requerida por esta deuda.

Se trata sólo de unos intereses, no me ha requerido para nada, me saca en medios, pero no me ha requerido, me extraña, fíjese que no, son pequeño intereses, pero deuda en sí no la hay

Griego Ceballos manifestó que el Poder Judicial también continúa con la deuda con el IPE y, aunque les han cobrado e informado al Órgano de Fiscalización de Superior del Estado de Veracruz (Orfis) e incluso está denunciado, no han tenido respuesta.

“La deuda es de alrededor de 42 millones de pesos de recargos por deudas que cubrió, pero que no pagó el interés generado por los años de un pasivo; nos hemos reunido, pero todavía no hemos podido concretar un convenio”, manifestó.