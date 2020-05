Los altos cobros de agua son por fugas, dice CMAS de Xalapa

Xalapa, Ver.- La mayoría de las quejas que recibe la Comisión Municipal deAgua y Saneamiento (CMAS) Xalapa, por los altos cobros en los recibos, obedece a que en la mayoría de los domicilios existen fugas desatendidas.

El gerente comercial Martín Ladrón de Guevara de Florencia dijo que en este momento las quejas ante ese organismo han disminuido cerca del70% por la contingencia.

Ha disminuido mucho, nosotros en los meses normales aproximadamente teníamos como mil 500 usuarios que venían a presentar algún tipo de queja o anomalía, ahorita ha disminuido al 30%; sí estamos atendiendo, pero también las personas no están acudiendo

Lo anterior, señaló, se deriva de la contingencia y ante el llamado de no salir de casa, lo que es lo correcto. El funcionario municipal expuso además que desde marzo se empezó a aplicar las tarifas a casa habitación como “consumos promedios”.

Qué quiere decir, no estamos haciéndole caso al medidor cuando viene una lectura alta. Entonces cuando se detecta una lectura alta, se pone a los promedios históricos del usuario, entonces no hemos tenido un incremento considerable, por el contrario, una disminución

Sin embargo, explicó que es una realidad que los usuarios nunca reconocen que tienen fugas internas en sus instalaciones y aunque tengan equipamiento viejo, no lo cambian.

“Por ejemplo de esos mil 500 usuarios que normalmente acuden al sistema a poner alguna reclamación, 900 aproximadamente son porque tiene fugas internas en sus hogares, en el WC, el aljibe, los tanques, etcétera y obviamente el medidor, al detectar esas fugas sigue marcando un consumo, cuando se hacen las inspecciones se detectan todo sesos casos y también se les apoya, se les hace un descuento al detectar que ya repararon sus fugas, pero mucha gente no quiere reconocer esas situaciones, que tienen 30 o 40 años que no le invierten en un flotador a su caso o no han cambiado su WC”, lamentó el funcionario.

Por ello, apuntó que muchas de las quejas que salen en los medios de comunicación son falsas, dado que al acudir los usuarios van a denunciar y aunque se les explica, creen que al hacer una falsa acusación “nos vamos a echar para atrás o no sé qué manera tienen de pensar algunos ciudadanos, que quieren de alguna manera afectar la credibilidad al sistema”.