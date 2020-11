Los candidatos del PAN tendrán que cumplir requisitos, nada fuera de la ley: Guzmán Avilés

Veracruz, Ver.- Los candidatos de Acción Nacional para la próxima contienda deberán cumplir con los requisitos conforme a la ley porque no se expondrán a la derrota aclaró el dirigente estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

En entrevista expresó que en tiempos electorales todos quieren ser candidatos, pero se revisará el perfil de cada uno para verificar que cumplan con los requisitos porque de lo contrario no serán abanderados del partido.

En el caso especifico de Miguel Ángel Yunes Márquez quien algunos militantes lo han postulado como posible candidato a la alcaldía de Veracruz para suceder a su hermano, Guzmán Avilés insistió en que en su momento se revisará si tiene posibilidades o no.

“Para nosotros es importante que todos los candidatos cumplan con los requisitos legales, todos los candidatos que sean por Acción Nacional tendrán que cumplir con los requisitos de acuerdo como lo marca la ley, no hay otra, no sabemos si (Miguel Ángel) tiene la posibilidad de ser candidato eso precisamente se tendría que ver en su momento, si cumple adelante, si no cumple lo siento mucho”, reiteró.

El exdiputado local comentó que, aunque están en pláticas con otras fuerzas políticas incluido el PRI, están seguros de que tienen posibilidades de ganar por lo menos 100 presidencias municipales y de cinco a seis distritos solos como PAN.

Sin embargo, mencionó que las conversaciones con los otros partidos es hacer un frente contra Morena que a su parecer esta cambiado la ley, al no respetar instituciones, libertad de expresión ni nada.