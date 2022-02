Menores de edad, los menos vulnerables al Covid-19: Manuel Huerta

Los menores de edad son los menos vulnerables al Covid-19, insiste el delegado de los programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En entrevista, detalla que a nivel nacional tienen el reporte de que 200 menores han fallecido a causa del SARS-CoV-2, y que apenas el 10 por ciento de ellos son del estado de Veracruz. Recuerda que cuando se decidió vacunar a la población de 15 a 17 años fue por un tema preventivo y apunta que el Covid-19 es la séptima causa de muerte en ese segmento.

“No lo quiero minimizar, pero en un país de 120 millones de mexicanos hay que dar su justa dimensión, hay otras enfermedades que son más graves, los jóvenes están muriendo más por problemas de adicciones, alcohol, drogas, violencia, otro tipo de enfermedades cardiovasculares y el covid es el séptimo lugar”.

Por ello, remarca que se trata de una proporción mucho menor con relación a las muertes en otros sectores, para el caso de Veracruz es el 10 por ciento, es decir, 20 menores de edad.

Agrega que se está trabajando en la vacunación de los niños con comorbilidad de 12 a 17 años, a quienes se les inmunizado abiertamente sin recurrir al amparo.

"Dijimos que no era necesario ni ampararse, esa fue una manipulación de tantas que luego algunos hacen porque no era necesario, la prueba está que ya ese tema descendió, la propia OMS no da esa recomendación de vacunar; sin embargo, en el país se abrió la posibilidad de ser vacunados, estamos protegiendo hasta donde nos dan las vacunas y las prioridades".

Sin embargo, a quien no tienen ningún padecimiento los llama a estar tranquilos, dado que la presencia de coronavirus en menores no es grave.

“Que estén tranquilos, si un joven tiene comorbilidad que lo atiendan en su comorbilidad, si es asmático, si tiene problemas de enfermedades cardiovasculares, desgraciadamente tiene cáncer que acuda a los centros de salud para atender la comorbilidad y en el caso de la vacuna va a tener la posibilidad teniendo más de 12 años y con esos protocolos de atenderse, pero que no haya preocupación en el conjunto de la población”.

Ladrón de Guevara remarca que prueba de lo anterior es que en las escuelas, con el regreso a clases presenciales no hay un alto número de contagios de Covid-19 en menores de edad.