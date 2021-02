Los Merlín, del poder a ser víctimas de crímenes

Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, son hija y nieta, respectivamente, de Heliodoro Merlín Alor, quien durante muchos años influyó en la política del sur del estado.

Gladys Merlín fue alcaldesa de Cosoleacaque y diputada local, cargos que ocupó abanderada por el PRI. En enero de 2005 su esposo, Carlos Hugo Enríquez Montejo, perdió la vida a consecuencia de un ataque de sus perros de raza Rottweiler.

Para agosto de 2006, su padre, Heliodoro Merlín Alor, resultó lesionado al ser víctima de un robo registrado en su rancho, ubicado en Cosoleacaque, donde cuatro hombres armados ingresaron a una bodega de abarrotes, propiedad del mismo, y sustrajeron dinero en efectivo.

Merlín Alor fue alcalde de Cosoleacaque, presidente de la Unión Ganadera local y de la Unión Ganadera Regional, es propietario de autobuses de pasajeros, restaurantes y otros negocios, lo cual lo llevó a tener un amplio poder económico y político en la región del sur.

Se considera que la familia Alor tuvo el control de la zona por varias décadas, lo cual fue menguando con los años.

De hecho, investigaciones sociales que han documentado los cacicazgos de la zona sur de la entidad, advierten que este poderío alcanzado no se puede entender sin otro nombre: el de Amadeo González Caballero, debido a que Merlín fue su secretario particular. Las crónicas documentan que no había alcalde, perito vial, agente municipal o agente del Ministerio Público, Amadeo González, avalado por quien dominó la zona durante la década de los 50 y 60.

De González Caballero se ha dicho que su poder político lo afianzó por ser familiar directo de Miguel Alemán González, padre del expresidente de México Miguel Alemán Valdés. Estos antecedentes forman parte de la vida de la familia Merlín sobre aquella zona. Los cargos públicos fueron heredados, además, a los descendientes de Cirilo Vázquez, con quien la familia Alor tuvo que compartir el cacicazgo en aquella zona del estado.

Cabe destacar que en una ocasión, cuando Gladys Merlín Castro fungió como vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de Veracruz, durante una entrevista a un grupo de reporteros respondió de manera tajante: “Si mi papá por ayudar a la gente es un cacique, entonces sí lo es”.

El pasado 11 de febrero, también el precandidato de Morena por la presidencia municipal de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz Parra, falleció en la clínica del Seguro Social de Cardel, tras ser atacado a balazos en esta cabecera municipal.

En diciembre de 2020, el diputado local suplente por el distrito de Zongolica y exalcalde de Tehuipango, Domingo Panzo Tecpile, fue acribillado a balazos en su casa y murió horas después en un hospital de este municipio.

CONMOCIÓN POR EL ASESINATO DE MADRE E HIJA

COSOLEACAQUE, -Ver.- Un comando armado asesinó la madrugada de ayer a la exalcaldesa y exdiputada Gladys Merlín Castro; se encontraba con ella su hija, Carla Merlín Enríquez, quien también fue asesinada.

Ambas se encontraban dentro de su domicilio ubicado en el Barrio Segundo, en esta ciudad que colinda con Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

Un elemento del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), quien se encontraba asignado como guardia en el domicilio de la exlegisladora y exedil, resultó gravemente lesionado al intentar defender a las dos mujeres.

De acuerdo con reportes, en las primeras horas de este lunes un comando armado llegó a la residencia de la exlcaldesa, que se encuentra localizada sobre la calle Correos, para introducirse por la parte trasera y atacarla a balazos junto a su hija.

Gladys Merlín | Foto: René Corrales

Se informó que una de las dos mujeres habría sido atacada también con un arma blanca.

Se dio conocer que fueron varias detonaciones las que alcanzaron a escuchar los vecinos de esa zona de Cosoleacaque, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades a través del 911.

Se indicó que el grupo de hombres desconocidos escapó del lugar de los hechos sin dejar rastro alguno.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y policías preventivos municipales llegaron para asegurar la zona y tras percatarse de lo ocurrido, dieron parte a las autoridades ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), agentes de la Policía Ministerial y Servicios Periciales tras realizar las diligencias correspondientes, reconocieron a la exalcaldesa Gladys Merlín Castro y a su hija Carla Merlín Enríquez.

Las primeras calles del Barrio Segundo están resguardadas por numerosos elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional en lo que se dan las averiguaciones. Gladys Merlín Castro fue alcaldesa de Cosoleacaque y diputada local por el Distrito XXVII postulada por el PRI, así como coordinadora estatal de Programas Especiales de Sedesol.

La zona fue acordonada | Foto: Luis H. Rivera

Era hija de Heliodoro Merlín Alor, un político priista que durante muchos años influyó políticamente en la zona sur de Veracruz y en la Unión Regional Ganadera del Sur de Veracruz.

Este doble crimen sacude a Veracruz, luego de que apenas la semana pasada fue asesinado un aspirante a la alcaldía de Úrsulo Galván.

Con información de Luis H. Rivera | Diario de Xalapa

NI IMPUNIDAD NI PACTO CON CACICAZGOS: GOBERNADOR

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que en su gobierno no se van a permitir cacicazgos políticos como sí sucedió en el régimen pasado, que incluso los solapaba y auspiciaba.

En el caso específico de Cosoleacaque, indicó que los cacicazgos están muy claros, y los pobladores lo saben, aseveró en conferencia de prensa, en la cual habló de los asesinatos de la exalcaldesa y exdiputada Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín, casos en los que hay dos líneas de investigación.

Este gobierno no va pactar con ellos. Se confundieron. Esos ya se fueron y tampoco están en la Fiscalía General del Estado.

También expresó: "Para que les llegue bien el mensaje, ya hay otra administración y va a ir por los responsables", advirtió.

El gobernador apuntó que como al pueblo ya no se le puede manipular con la entrega de despensas, "deja de ser un botín político dentro de estos grupos que creen que pueden alterar el orden sin ser castigados".

Este gobierno tiene la moral alta y no va a pactar con ningún grupo que quiera alterar el ambiente electoral. Habrá cero impunidad, sentenció.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició ya una carpeta con dos líneas de investigación sobre los asesinatos de la exalcaldesa y exdiputada Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín. "No habrá impunidad", aseguró el mandatario estatal.

Tomando en cuenta "los buenos resultados que la FGE ha dado" en la resolución de crímenes pasados, el mandatario precisó en conferencia de prensa que hay confianza en el trabajo de la Fiscalía, así como en que se hará justicia.

"No vamos a permitir que existan quienes quieran enrarecer el tema electoral y busquen ser cubiertos por la impunidad. Este gobierno no va a pactar con ningún grupo. Eso ya se acabó", expresó.

García Jiménez puntualizó que darán con los responsables, tanto con los autores materiales como con los intelectuales. Se reservó dar mayor información porque dijo ser respetuoso de los procesos que señala la ley.

Además, apuntó que la Policía Ministerial aún trabaja en la escena de los crímenes recogiendo evidencia.

Reiteró que trabajan de manera coordinada y que serán esclarecidos los hechos ocurridos en Cosoleacaque la madrugada del 15 de febrero, cuando un comando ingresó al domicilio particular ubicado en el Barrio Segundo de la ciudad que colinda con Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

Con información de Maribel Sánchez | Diario de Xalapa

CARLA ENRÍQUEZ IBA POR MORENA A LA ALCALDÍA

Carla Enríquez Merlín habría acordado con Morena postularse a la candidatura de aquel municipio gobernado por Cirilo Vázquez Parissi, del PRI.

La joven, que militaba en el partido tricolor, se perfilaba como abanderada y competiría contra Ponciano Vázquez Parissi, quien es el virtual candidato de la coalición “Veracruz Va” y hermano del actual alcalde.

Carla Enríquez Merlín | Foto tomada de redes sociales

Fuentes al interior de Morena dieron a conocer que Enríquez Merlín había acordado con actores políticos de la izquierda de la región sumarse a su proyecto. Sin embargo, priistas comentaron que ella ya no pensaba postularse para ningún cargo de elección popular. El alcalde Vázquez Parissi aseveró que colaborará con las autoridades estatales para esclarecer el asesinato de las dos políticas de la región.

QUE SE INVESTIGUE A FONDO, EXIGE LA CLASE POLÍTICA

La clase política veracruzana y del país de todos los partidos políticos se unieron en una misma voz para exigir al gobernador de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado que se investigue a fondo el asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín, y su hija, Carla Enríquez Merlín, y que se dé con los responsables para que el caso no quede impune.

Las dirigencias nacional y estatal del PRI, ésta última a cargo de Marlon Ramírez condenaron los hechos y pidieron no exista impunidad, intervenga la federación y se dé con los responsables porque es necesario concluya el clima de violencia imperante en la entidad. En el mismo sentido se pronunciaron los dirigentes estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y del PRD, Sergio Cadena.

El grupo legislativo del PAN exigió se refuerce la seguridad en el sur de la entidad, porque es necesario que las autoridades garanticen las condiciones de libre circulación a cualquier ciudadanos. La diputada federal por el PRI, Anilú Ingram Vallines hizo un enérgico llamado a las autoridades del gobierno estatal para frenar la violencia que se vive en el estado, principalmente en la zona sur.

La violencia en Veracruz está desbordada y aún no terminamos el segundo mes del año ¿Cuántos homicidios requiere más el gobierno para determinar que estamos en una situación de alarma, que el sur es un foco rojo?, esto ya no puede seguir así, como diputada, priista, mujer y veracruzana hago un enérgico llamado a las autoridades para frenar este baño de sangre que estamos viviendo en el estado.

En tanto el exdiputado federal del Verde Ecologista, Javier Herrera Borunda realizó una publicación en sus redes sociales donde pidió que las autoridades competentes realicen una investigación pronta y efectiva para que los responsables del doble asesinato rindan cuentas.

“Condenó enérgicamente el cobarde asesinato de Gladys Merlín Castro y Carla Enríquez Merlín, mi más sentido pésame a sus familias, las autoridades competentes deben realizar una investigación”, posteo en sus redes sociales.

Asimismo, el virtual abanderado del PAN a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez lamentó el asesinato de su excompañera en el Congreso local y exigió a la Fiscalía General del Estado que qué se actúe de manera inmediata.

“Lamento profundamente el cobarde asesinato de mi excompañera diputada Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez. Exijo de manera enérgica que la Fiscalía General del Estado actúe inmediatamente para dar con los responsables. ¡Basta ya de violencia contra las mujeres en Veracruz”, fue el mensaje.

El alcalde de Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parissi, perteneciente al equipo político opositor a la familia Merlín en esa región, también lamentó este hecho y exigió se dé con los responsables de este crimen.