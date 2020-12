“Los muertos por Covid-19, se le deben cargar a la irresponsabilidad del sector salud”: Antorcha

Xalapa, Ver.- Integrantes del Movimiento Antorcha Campesina, se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado previo a la comparecencia del secretario de salud Roberto Ramos Alor y ante su intento de ingresar, les fueron cerrados los accesos.

Los quejosos exigieron un centro de salud para Filomeno Mata y otras obras en comunidades de Ayahualulco, Tlalixcoyan, Mecayapan, Ángel R. Cabada, Hidalgotitlán entre otros, con las que, aseguraron, este gobierno estatal ha incumplido pese a que se comprometió con ello.

“Son obras que están pendientes desde el 2016, otras desde el 2015, pero no pueden quedarse así, al final los recursos del pueblo los tiene que aplicar el funcionario en turno y en lo que el pueblo pide”, dijo la vocera Minerva Salcedo Baca.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Local Xalapa llega a 2 mil 585 casos de Coronavirus

Refirió que los muertos por Covid-19 son una consecuencia de la falta de esa infraestructura de salud por lo que dijo que su organización reprueba a esta administración en esa materia porque “los muertos por Covid y otras enfermedades se le deben cargar al no trabajo e irresponsabilidad del sector salud de Veracruz”.

“Mucha gente como no hay donde se vaya a atender muere en su casa y eso no es una verdad nada más de un municipio sino de todo el país, la gente se está muriendo porque no puede atenderse muchas otras enfermedades y un centro de salud ampliado, o un centro de salud como los conocemos es un apoyo que se le debe y están obligadas las autoridades a darlo”, dijo.

Además, señalaron que Morena no está a lado del pueblo sino de los “ricos, los ricachos”, y cuestionaron a qué le tiene miedo el secretario de salud, Roberto Ramos Alor al no permitirles ingresar.

Criticaron que aun tratándose de “la casa del pueblo”, les cerraron el acceso por lo que con pancartas en mano lanzaron algunas consignas contra este gobierno.