Los veracruzanos son más vulnerables al Covid, ve la razón

Los veracruzanos son más vulnerables al coronavirus por ser una población con mucha obesidad, hipertensión y diabetes, dijo el médico especialista Pedro Antonio Lara Ruiz, tras manifestar que el haber padecido esa enfermedad no es garantía de inmunidad.

La entidad se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional con un mayor número de personas con esas condiciones, por lo que en caso de contraer la nueva enfermedad las consecuencias para su salud serían drásticas, abundó.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En entrevista sostuvo que desde el punto de vista médico se sabe que toda persona que haya padecido Covid-19 no puede contagiar a los demás, pues el periodo de transmisión ya lo ha pasado, sin embargo, por seguridad recomendó mantener las medidas preventivas recomendadas, incluido el aislamiento. También es necesario que se realicen la prueba de PCR o Reacción en Cadena de la Polimerasa para confirmar que realmente ya no tengan Covid-19 y saber que ya no pueden contagiar a los demás, aunque no todos tienen la capacidad económica para solicitarla, pues dijo que su costo es de aproximadamente 3 mil 500 pesos.

Local Si estás embarazada, cuídate del Covid; ya van 171 que contraen la enfermedad

Además, el haber padecido coronavirus no es garantía de generar inmunidad permanente, pues en los pocos meses que se tiene con ella se han detectado casos de pacientes que nuevamente la han contraído.

"Cuando se hace la prueba a los pacientes infectados y el resultado da negativo, desde ese momento se puede decir que ya no contagiará a los demás", reiteró. Sin embargo, lo mejor es que se siga con las medidas de lavado de manos, cubrebocas y sana distancia, entre otras, pues estamos tratando con una nueva enfermedad, de la que apenas se está conociendo su comportamiento, puntualizó.