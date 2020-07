Lucha por aborto continuará: colectivos; festejan iglesias

Activistas, abogadas y académicas advirtieron que se mantiene la lucha jurídica para que el Congreso local legisle y sea despenalizado el aborto en Veracruz, en concordancia con los tratados internacionales. Jaqueline Estrada, integrante del Colectivo Akelarre, llamó a diputadas y diputados locales a legislar y sea despenalizado el aborto en el estado, porque el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronunció ni está en contra de este asunto.

“No discutieron el fondo del proyecto, fue una cuestión de forma que habrá que fortalecer la argumentación, esa es la parte que nos va a tocar desde las organizaciones sociales”.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Calificó de grave que integrantes de esa sala de la Corte afirmaran que no hubo omisión legislativa por parte del Congreso de Veracruz porque entonces se afirma que en los congresos de las entidades no están obligados a cumplir con los tratados internacionales y agregó que se encuentran en el análisis de los diferentes panoramas, pero lo que quieren dejar claro es que la SCJN no se pronunció en contra de despenalizar el aborto.

La académica de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González, dijo que al turnarse el expediente a un nuevo ministro este asunto continuará en discusión del máximo tribunal del país, porque se votó en contra de la argumentación jurídica del proyecto presentado por el ministro Juan González Alcántara Carrancá. “No votaron en contra de la despenalización, votaron en contra de una argumentación jurídica que consideraron que no se sostenía”, agregó.

Recordó que hace unos años se emitió el amparo en el sentido de que el Congreso de Veracruz violaba los tratados internacionales que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos de las mujeres. “Independientemente que una mujer cumpla con esas causales —para la interrupción legal del embarazo— es culpable del delito de aborto pero se hace una excepción”, dijo.

Foto: Archivo | Diario de Xalapa

La vocera del Colectivo “Colmena Verde”, Nancy Torres Castañeda, advirtió que no se quitará “el dedo del renglón” y continuará la lucha de los grupos feministas para exigir la despenalización del aborto en Veracruz con el fin de garantizar derechos reproductivos y sexuales para todas las mujeres, sin criminalizarlas y anunció que buscarán trabajar con los diputados locales para que se revise específicamente el artículo 4 de la Constitución del estado de Veracruz.

“Lo que mencionó la Suprema Corte de Justicia el fallo no fue sobre el fondo que tiene que ver con la despenalización del aborto, sino con lo que tiene que ver con tecnicismos jurídicos, en el caso de la comisión legislativa, entonces nosotras exhortamos al Congreso del Estado, para que haga una revisión minuciosa sobre los artículos que nos están discriminando y criminalizando, les pedimos que nos garanticen nuestros derechos y sobre todo que nosotros seguimos en esta lucha”, indicó.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Fue un primer episodio porque la historia no acaba”, aseguró Adriana Fuentes Manzo, coordinadora del área jurídica de Equifonía AC, sobre la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar el proyecto del ministro José Luis Alcántara Carrancá, que proponía despenalizar el aborto en el estado de Veracruz.

Precisó que el proyecto tuvo cuatro votos en contra y solo uno a favor, éste no fue discutido a fondo y por los pronunciamientos realizados por los magistrados en la sesión virtual se pudo ver que no están en desacuerdo con los derechos sexuales y reproductivos a favor de las mujeres, sino en el procedimiento jurídico del amparo.

“El proyecto sigue vivo (…) Lo que señalan que no es el mecanismo como se está planteando, entonces lo que hace el ministro es que baja el proyecto para que alguno de los cuatro ministros pueda retomarlo y ahora sí, estar discutiendo el fondo. Esa es la forma en la que fue planteado”, precisó.

Dijo que el Congreso local tuvo ya cuatro años en los que pudieron haber hecho las reformas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres, la abogada feminista recordó que todavía están a tiempo los legisladores veracruzanos para desaparecer las sanciones en contra de las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo. “Si los legisladores quieren escuchar por supuesto que pueden presentar una iniciativa al respecto”, dijo.

Triunfa la cultura de la vida: Iglesia

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, aseguró que triunfó la cultura de la vida y el presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, señaló que se siente feliz por el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no despenalizó el aborto en el estado.

José Manuel Suazo Reyes, vocero de la arquidiócesis de Xalapa | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Mediante redes sociales Suazo dijo que se debe trabajar en el respeto y cuidado de la dignidad de toda mujer y valoró que cuatro de los cinco ministros integrantes de la primera sala de la Corte del país no validaran el proyecto del diputado Juan Luis González Alcántara. También anunció que México es “provida” y señaló que es absurdo que mientras intentan salvar a miles en los hospitales por el Covid-19, se busca condenar a muerte a inocentes no nacidos.

"Lucha es una pena"

En entrevista, Trujillo Álvarez calificó como “una gran noticia” para el grupo evangélico debido a que no se despenalizó el aborto en Veracruz. “Abortar es asesinar a seres indefensos que no se pueden defender, hoy los que se manifiestan a favor del aborto tuvieron una madre que decidió no abortar, traerlos a la vida”, dijo.

Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Comentó que es una pena que sigan con esa lucha a favor del aborto, porque va a continuar pero hoy queda un precedente histórico para el país y agregó que aún bajo presión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se defendió a la vida y se votó en contra del proyecto. “Es un hecho histórico que a nosotros nos llena de ánimo, así como ellos se manifestaron a favor, nosotros, hubo miles de gentes, porque no solo los grupos religiosos, asociaciones en pro de la familia, en pro de la vida, nos sumamos todos”, refirió. (Con información de Karla Cancino y Melissa Hernández).









