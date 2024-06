Ni la pandemia de Covid-19 pudo con Madalina Báez; su historia es ejemplo de éxito

Veracruz, Ver.- Mientras que la pandemia causó depresión y estrés en algunos ciudadanos por el encierro, Madalina Báez Barrera vio la oportunidad de ocupar su tiempo en aprender un oficio que hoy le genera un extra en su economía.

Emprendedora en el arte de la creación de velas de soya, afirma que hoy su marca está muy bien posicionada ya que estos productos han elevado su demanda y a su vez el costo.

En entrevista para Diario de Xalapa, explica que es maestra de educación primaria y por la pandemia del Covid-19 las escuelas se vieron obligadas a cerrar sus puertas y los profesores a dar clases vía remota.

Reconoce que tenía mucho tiempo libre y antes que deprimirse, prefirió buscar alguna actividad ya que también durante la emergencia se contagió del virus y permaneció en cama por dos semanas.

“La pandemia le cambió la vida a todos, en mi caso yo soy maestra de primaria y mi rutina cambió, ya no salía a dar clases, tenía que estar en casa por medio de una computadora, no es lo mismo, estar encerrado llega a causar ansiedad y yo empecé a buscar algo en que ocupar el tiempo que tenía libre, fue como encontré lo de la elaboración de velas, me llamó la atención porque también soy de las que si no me agrada algo me aburro, pero esto si me intereso”, expone.

Comentó que antes de aprender sobre la elaboración de las velas, era una consumidora del producto por lo que ese fue el motivo de su interés por conocer cómo se hacían.

“El celular hizo su magia porque empecé a buscar, a investigar, a tomar cursos en línea, a conocer acerca de los productos y me llamó más la atención la soya porque es un producto natural, las velas que yo compraba eran de parafina”, indica.

Destaca que actualmente la venta de velas se volvió una moda, sobre todo las velas artesanales con figuras y distintos aromas.

Además de emprender y destacar en la elaboración de las velas, Madalina también es docente de primaria/Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

“Como de un año para acá, lo de las velas se volvió moda, vemos a mucha gente comprando estos productos y también otras que están aprendiendo a elaborarlas, han surgido muchos productos para hacer variedad de tamaños, formas y figuras, colores” agrega.

Asegura que la elaboración de las velas es una forma de relajación y también de ingresos, ya que actualmente combina su profesión con su emprendimiento en el que afirma que le va bien porque su marca ya es reconocida durante las ferias y exposiciones donde se presenta.

Combinar un empleo formal con el emprendimiento

“Yo sigo laborando, tengo 25 años de servicio pero combino mi trabajo con mi emprendimiento, todo lo hago en mi casa, mi comedor se convierte en el taller donde me inspiro para hacer la producción de velas, ya tengo mi marca se llama Velso y trató de innovar mucho dependiendo de las fechas para sacar figuras y fragancias”, manifiesta.

Insiste que los usos de la vela además de dar luz cuando no hay energía eléctrica, también son un adorno muy bonito para el hogar y pueden ser un buen regalo para todos.

Además que los envases de las velas se pueden reutilizar, según su tamaño y pueden servir para guardar desde cosas para la cocina hasta maquillajes.