¡Nada los detuvo! Madalina y David narran cómo iniciaron su emprendimiento hace 4 años

Veracruz, Ver.- La pandemia por Covid-19 orilló a miles de personas a salir de su zona de confort. Muchas obligadas a obtener ingresos económicos, debido al cierre de sus centros de trabajo, otras más, a utilizarlo como una puerta de escape para no caer en crisis por estrés.

Velas como escape de la crisis

Tal es el caso de Madalina Báez Martínez, de profesión docente de primaria, quien a pesar de no haber perdido su trabajo, durante la pandemia buscó una actividad para no caer en crisis, producto del encierro, al que muchas personas tuvieron que someterse.

“Este emprendimiento empezó en pandemia, tenía la intención de hacer algo que me gustara, que relajara y a la vez me beneficiara, y pues descubrí lo que fue la cera de soya, es un gran beneficio en comparación de las de parafina, que son de origen vegetal, además de que no contaminan”.

Fue así que después de tomar cursos y talleres en línea para aprender a elaborar velas se decidió a producirlas y llevar su aprendizaje al siguiente nivel.

Madalina, sin conocimientos previos en elaborar velas, se dio a la tarea de investigar, pagarse cursos, practicar, fallar e inventar | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Madalina, sin conocimientos previos en elaborar velas, se dio a la tarea de investigar, pagarse cursos, practicar, fallar e inventar, para que en un lapso de seis meses después, fuera perfeccionando su estilo y sello que la caracteriza y destaca, entre las demás personas. Para elaborar sus velas la mujer emprendedora utiliza materiales amigables con el medio ambiente y recipientes que se pueden reutilizar.

“Aparte de que me gustó, es algo que me relaja bastante, busco el momento para hacer mis velas, buscar el diseño, o que ponerle por temporada y es muy satisfactorio cuando alguien te dice que huele muy rico o qué bonitas están; eso se compensa”.

A tres años de haber formalizado su aprendizaje y creado su propia marca de velas, llamada “Velso”, Madalina ya se atreve a impartir talleres de elaboración de velas, estos los ofrece en los distintos bazares que se realizan en la ciudad, donde se le brinda la oportunidad y el espacio para compartir su conocimiento a otras personas.

Productos medicinales para diversos padecimientos

David Hernández Salinas es otro aventurado emprendedor, creador de “Vive plantas”, emprendimiento enfocado a la elaboración y venta de productos de base medicinal, entre los que destacan jarabes, atomizadores, suplementos alimenticios y kombucha.

“Vive plantas nace a raíz de lo que fue la pandemia de Covid, de ahí empezamos a rescatar lo que es la medicina tradicional mexicana, y empezamos a trabajar con productos naturales a base de plantas, desde ortiga, diente de león, cúrcuma, jengibre, eucalipto”.

Sus productos son capaces de aliviar problemas como colitis, gastritis, dolores de cabeza, insomnio, entre otros, siendo el jarabe de miel, el más solicitado por sus beneficios para reforzar el sistema inmunológico y mejorar la flora intestinal.

Fue precisamente en la pandemia que David, junto a su esposa, se dio a la tarea de investigar más sobre plantas medicinales, capacitarse y desarrollar recetas naturales que ayudan de manera alternativa a tomar suplementos alimenticios.

Este emprendedor aprovecha los espacios como bazares y exposiciones para dar a conocer sus productos, y ya cuenta con un punto de venta en plaza Américas.

Es así como los emprendimientos de cualquier giro creativo se volvieron un refugio económico y de recreación, que dio paso a la creación de marcas locales que continúan vigentes a más de cuatro años de la pandemia por Covid-19.





