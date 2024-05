Madre se aferra a encontrar a su hijo; desapareció en Córdoba hace seis años

Veracruz, Ver.- Su corazón de madre se aferra a encontrar a su hijo Eduardo Medina Estrada, desaparecido en noviembre del 2018 en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

A Yadira Estrada González, la vida le otorgó ser madre de tres hijos, sin embargo, físicamente solo tiene una hija, pues uno falleció por enfermedad y otro más fue arrancado de sus brazos por supuestos ministeriales que con violencia lo sacaron de su vivienda y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Asegura que su hija le dice “mamá no te rindas, vamos a encontrar a mi hermano” y eso le ha dado el impulso para continuar con la búsqueda en lugares impensables.

¿Cuántos años tenía el joven que desapareció en Córdoba?

Relata que, hasta la desaparición de su hijo, quien en ese momento tenía 24 años, jamás había conocido a alguien víctima de la desaparición forzada, no se imaginó pasar por la angustia, la incertidumbre de no saber dónde está su hijo, si ya comió o si alguien lo está maltratando.

Local

“Mi hijo trabajaba en un autolavado y colaboraba en un vivero, nunca me comentó que tuviera alguna amenaza, que alguien lo molestara, él era un joven como cualquier otro, trabajador, padre de dos niñas, yo nunca me imagine estar en esta situación, es duro, es triste, no se lo deseo a nadie, no vives en paz pensando ¿en dónde estará? Tuve tres hijos, uno falleció por enfermedad, y el mayor que es Eduardo me lo arrebataron, solo me queda el consuelo de mi hija, ella me dice que no perdamos la fe”, expresa.

¿Cómo ocurrió la desaparición del joven en Córdoba?

Explica que mientras su hijo se encontraba a las afueras de su vivienda, un grupo de personas que se identificaron como de la Policía Ministerial se lo llevaron; no dijeron nada, solo se lo llevaron a la fuerza, con violencia.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Hasta la desaparición de su hijo, quien en ese momento tenía 24 años, jamás había conocido a alguien víctima de la desaparición forzada | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Desde ese día ha buscado en prisiones, hospitales, centros de asistencia, en fosas clandestinas y hasta ahora no ha dado con alguna pista que la lleve a saber qué fue lo que pasó y el por qué se lo llevaron, cuando era una persona tranquila que no se metía con nadie.

“El se dedicaba a trabajar, no era de pleitos, ese día llegaron las autoridades de la ministerial con armas largas, vestían con pantalón caqui, camisa color melón y una camioneta blanca con una franja roja, no explicaron los motivos, solo se lo llevaron, se llevaron una parte de mi corazón, tres años después falleció mi otro hijo, pero él fue por enfermedad, sé que pasó, pero de Eduardo no se nada”, dice.

Puedes volver a leer: Madre pide ver a su hija, acusa que su expareja la arrebató de su lado

Asegura que en este proceso de búsqueda, su estado de salud se ha ido debilitando, desmejorando, presentando enfermedades pero trata de seguir en la lucha, apoyada por mujeres que igual que ella buscan a sus tesoros.

“Físicamente no estoy bien, mi salud se ha ido debilitando pero aquí sigo, mientras Dios me permita aquí seguiré buscando a mi hijo, en este tiempo que ha pasado yo no busco culpables, no quiero saber quien se lo llevo, solo quiero encontrarlo”, menciona.

Yadira pertenece al colectivo de búsqueda “La voz de los desaparecidos” y actualmente es ama de casa, pero se ayuda económicamente con la venta de golosinas para salir adelante y costear las vueltas que tiene que dar para hacer presencia como agrupación y presionar al gobierno del estado que trabaje en las búsqueda de sus desaparecidos.