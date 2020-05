Madre de familia pide ayuda para la operación de una hernia que la imposibilita de llevar una vida normal

Veracruz, Ver.- Una madre de familia pide el apoyo de la ciudadanía para la operación de una hernia que la imposibilita de trabajar y llevar una vida normal.

Es el caso de la señora Mayra Catalina Naranjo Lazo de 38 años de edad a quien desde hace 5 años le empezó a crecer una pequeña bolita en el estómago que se convirtió en una hernia de gran tamaño que ahora la obliga a permanecer sentada o acostada sin poder hacer mucho por su mamá y su pequeña niña.

Sufre de fuertes dolores, en ocasiones no puede ni caminar y tampoco ha podido trabajar además de la pandemia que se vive, se quedó sin empleo.

A partir de mi embarazo empecé con una bolita y diversos problemas económicos no me permitieron operarme a tiempo y ahora es una bola enorme la que tengo y no me deja hacer nada, estamos viviendo una situación difícil porque con la pandemia no puedo ni trabajar, trabajo en casas haciendo la limpieza, pero por ahora nadie me ocupa, ojalá alguien pudiera apoyarme, explicó.

Comentó que derivado de la pandemia tuvo que dejar de trabajar y ahora junto con su madre de 74 años y su hija de 5 años, han estado viviendo de los apoyos del gobierno, pero las necesidades económicas son muchas y el dolor es insoportable ya que requiere de una malla para sujetar su hernia y una operación.

Ya no aguanto el dolor, no tengo idea cuanto cueste una operación, pero de momento requiero de una malla para sujetar porque la bola me cuelga y me duele mucho, yo quiero trabajar porque tengo a mi mamá y a mi hijita pero así no se puede agregó.

La señora Mayra vive en un fraccionamiento al norte de la ciudad de Veracruz y proporcionó la cuenta de Saldazo OXXO 4766 8408 9608 3693 para poder recibir el apoyo de la ciudadanía, así como su número de celular 2294030255.