Madre de familia pide ayuda para su hijo, necesita un implante para escuchar

Susana Altamirano, madre del pequeño Fernando, pide ayuda a las autoridades para sacar a su pequeño del "mundo del silencio", mediante la colocación de un implante que le permita volver a escuchar. "Denle la oportunidad a mi hijo, no puedo creer que no haya nadie en Xalapa que me pueda ayudar (...) No entiendo por qué el Estado no nos puede apoyar, están condenando a mi hijo a no oír o hablar".

En conferencia de prensa, la madre de familia asegura que a pesar de las gestiones que ha realizado durante más de 4 años, el menor que padece hipoacusia bilateral profunda, no ha podido lograr acceso a un implante coclear. Y es que, su pequeño no es candidato a participar de las campañas sociales debido a que además de la sordera, el menor se encuentra dentro del Trastorno del Espectro Autista, lo que se considera como una doble condición.

"Ya hice mi queja ante Derechos Humanos y yo no sé a quién dirigirme. He intentado contactar al gobernador, al señor Ricardo Ahued (...) No es solo mi hijo, hay muchos otros niños que por padecer una doble condición el implante les es negado", lamenta.

Dio a conocer que además, los programas de este tipo van dirigidos a las personas de escasos recursos y que, aunque ella tiene un ingreso económico, este es muy moderado y le es imposible costear un implante cuyo costo supera los 650 mil pesos.

"He trabajado mucho y no lo logro, llevo 200 mil pesos y no puedo pasar de ahí", lamenta.

La madre de familia, destaca que se trata de la "última oportunidad" de su hijo, ya que el menor cuenta con 5 años con 8 meses, edad que lo coloca en el límite para recibir el implante que le permita escuchar.

Ante esto, pide ayuda a las autoridades estatales para permitirle al menor recibir un implante de este tipo con el que mejoraría su calidad de vida.