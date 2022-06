Madre de menor pide ayuda a las autoridades para recuperarla, todo sobre el caso

Desde la capital veracruzana la ciudadana Claudia Isela Fernández Godínez solicitó el apoyo de las autoridades para lograr recuperar la custodia de su hija, misma que tiene su papá, a quien acusó de presuntos actos de corrupción para mantener a la menor en resguardo.

En conferencia de prensa, indicó que desde hace tres años el padre de la menor supuestamente se la quitó y a la fecha las autoridades no han intervenido al respecto, ya que él, de profesión médico, presuntamente está incurriendo en actos de corrupción para ganar la custodia.

¿Cuál fue el lugar de los hechos?

Comentó que los hechos se registran en el municipio de Acayucan, municipio en el que el médico “es ampliamente conocido y tiene muchos recursos económicos, por eso maneja todas las autoridades con dinero y me han impedido el acercamiento con mi hija, al grado que la propia escuela la limita y la oculta para que yo no tenga contacto con ella".

La madre de la menor señaló que están enfrentando un proceso de guarda y custodia, pero la menor ha sufrido diversas situaciones que la han afectado emocional y psicológicamente.

“La niña me ha dicho que ha visto a su papá tener relaciones sexuales con su novia y en varias ocasiones la ha dejado sin comer, por eso estoy pidiendo la intervención de las autoridades”, expuso.

¿Qué fue lo que dijo el DIF municipal de Acayucan?

Mencionó que la menor se escapó de la casa en la que vive con su papá y la llegó a buscar, por lo que la llevó a la Fiscalía Regional y las autoridades determinaron que el Sistema DIF municipal de Acayucan la mantenga en resguardo en tanto se resuelve la situación de la guardia y custodia.

"No estoy segura, pero al parecer la niña tuvo tocamientos por parte del papá, son cosas que no sé porque desesperada se sale del domicilio, yo corro a su rescate y entre la desesperación la llevo a la Fiscalía y ahí llegan del DIF municipal y se llevan y prácticamente me la tienen secuestrada. Es increíble que el DIF también este coludido con el doctor, ya que los abogados de él también trabajan en el DIF", comentó.

Refirió que su hija va a cumplir 11 años de edad, “pero ha tenido el valor y la sabiduría de documentar con fotos y videos los hechos, me ha enviado las pruebas de todas las situaciones que está viviendo”.

Detalló que procreó tres hijos con su exesposo, pero únicamente le quitó a la menor y a los otros dos menores que son hombres los dejó a su resguardo.