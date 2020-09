Madre denuncia que su hija fue secuestrada por la abuela de la menor en Tlalixcoyan

Veracruz, Ver.- A base de engaños y manipulaciones una menor de edad fue presuntamente secuestrada por su familia paterna en la localidad de Piedras Negras en el municipio de Tlalixcoyan.

De acuerdo con Mónica Peña Rodríguez desde la separación con su expareja, sus hijas no habían tenido ningún tipo de comunicación con el padre biológico sin embargo a raíz de la pandemia la familia de él se acercó a Abril Roxana, la mayor de 11 años para conocerla, hacerle regalos y manipularla para llevársela lejos.

Explicó que después de muchos años, hace tres meses con la emergencia sanitaria regresó al municipio de Tlalixcoyan de donde es originaria para poner un negocio ante la inestabilidad en los trabajos y la crisis económica que se vislumbraba.

“Yo me separé del papá de mis hijas hace 8 años y en muy malos términos, en todo ese tiempo él nunca me dio un peso y yo tuve que trabajar muy duro para sacarlas adelante, estaba trabajando en Coatzacoalcos pero como las cosas se estaban poniendo muy feas con eso del Coronavirus, mi papá me sugirió que me regresara a Piedras Negras y con los ahorros que tenía me decidí a poner un negocio, nos estabilizamos aquí y todo estaba muy bien pero aquí viven familiares del papá de mis hijas. De él no sé nada, siempre ha buscado la forma de evadirme para que yo no lo embargue, pero su familia pensé que era otra cosa y de vez en cuando nos saludábamos y hasta deje que mis niñas visitaran a la abuela que estuvo unos días por el pueblo”, dijo.

Señaló que la abuela paterna aprovechó para acercarse a su hija Abril Roxana e incluso le dio de regalo un celular para apoyarla con sus clases en línea, sin imaginar que a través de esta comunicación planeo secuestrarla con mentiras desde el miércoles.

“Todo estuvo planeado, yo no vi mal que le dieran un celular al contrario por esto de las clases en línea lo vi como un apoyo pero el miércoles mi niña recibió una llamada, me dijo que yo me ocupara de la tienda y ella aprovechó que yo lavaba para agarrar la ropa limpia e irse, cuando la busque ya no estaba y al día de hoy me enteré que le dijo a sus amiguitas que su abuela le dijo que iban a conocer al papá, que le iban a dar mil regalos, una laptop, celular, una tableta, cosas con las que manipulas a un niño”, agregó.

La desesperada madre ya interpuso una denuncia contra Ángel de Jesús “N” padre bilógico de la menor y la abuela Lucia “N” debido a que, aunque son familia de la pequeña Abril Roxana, en muchos años no han tenido relación y teme que su vida pueda estar en peligro.

“La familia de él me intenta desacreditar que yo estoy inventando todo, que yo le di permiso de llevársela, que esta con el papá y que está bien, pero mi hija ha vivido conmigo 11 años, nadie la conoce mejor que yo, yo no se como son ellos y que intensiones tengan, además se la robaron porque se la llevaron sin permiso, hubiera sido diferente que quisieran acercarse como su familia que son, yo quiero que mi niña regrese”, es la súplica de la mujer.