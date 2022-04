Madre denuncia sustracción ilegal de su hijo, en Xalapa

Gloria Martínez Mortera, madre del menor Mitchel "N", se manifestó en la plaza Sebastián Lerdo para solicitar a las autoridades que intervengan, a fin de que su hijo vuelva, ya que presuntamente fue sustraído por su padre el pasado 2 de abril.

Acompañada de familiares, indicó que la fiscala especializada en delitos cometidos contra la familia, niños, niñas y trata de personas del Décimo Primer Distrito de Xalapa, Yesenia "N", se encuentra iniciando la carpeta de investigación 425/2022 a solicitud del padre del menor; sin embargo, sin previo aviso o citatorio emitió una orden de resguardo a favor de este.

"Desde el día 2 de abril sustrajo a mi hijo y desde entonces lo tiene retenido, privándolo de todos sus derechos humanos y provocándole un daño a su interés superior", expuso.

La madre del menor acusó que en el caso además la fiscala cuarta especializada en Delitos cometidos contra la Familia, Niños, Niñas y Trata de Personas del Décimo Primer Distrito también se involucró, por lo que consideró que hubo algún acto de influencia de parte del padre del menor.

Comentó que el día que supuestamente se cometió la sustracción del menor se presentó al domicilio del padre, donde tocó la puerta en varias ocasiones sin obtener respuesta. Seguido de ello, dijo, la fiscala le recomendó que contactara a su abogado para que actuara conforme a derecho.

"No hubo un respeto a mis derechos, a la legalidad y a todas las acciones a las que yo pudiera acceder para poder defenderme, lo que pido es que se me otorguen mis derechos y que mi hijo me sea devuelto, no me han dejado verlo, no me dejan hablar con él, no ha asistido a clases, sus derechos han sido dañados y es algo injusto", agregó.