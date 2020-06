Madre recupera a su bebé; padre otorga custodia temporal

ORIZABA, Ver.- Después de permanecer lejos de su mamá por más de un mes, la menor que estuvo bajo resguardo en el Albergue "La Esperanza" y que fue entregada al papá, al parecer con apoyo del procurador del DIF de esta ciudad y la fiscal especializada, a quienes se denunció por uso indebido de sus funciones, fue reintegrada a su hogar y se otorgó el resguardo temporal a su madre.

Nahúm Sánchez Hernández, el abogado de ella señaló, en entrevista telefónica, que el pasado 10 de junio la señora MDEC, mamá de la menor, recibió una llamada de la fiscal quien la citó en esa dependencia.

Al llegar, se encontraron con el abogado del padre de la pequeña quien les dijo que le entregarían a la niña en resguardo, porque al parecer su papá ya está trabajando y no podría llevarla a las visitas para que le diera la lactancia en las instalaciones del DIF.

Se hizo un convenio dentro de la misma investigación 323/2020, para que se especificara que el resguardo es temporal y que va a haber visitas por parte del papá de la menor para no violentar los derechos de la pequeña dijo el abogado

Dichas visitas, agregó, tienen que ser bajo ciertas condiciones, pues se tienen que respetar las normas de seguridad e higiene, por la pandemia; además de que el padre tiene que devolver la Cartilla de Vacunación y documentos oficiales de la pequeña para poder darle la atención médica, que en este momento es particular; además de devolver su ropa.

Subrayó que la custodia será temporal mientras un juez civil determina a quien la otorga, aunque la Suprema Corte de Justicia, agregó, avala que los niños que son lactantes es obligación de las autoridades dejarlos bajo el resguardo y la custodia de las madres, para garantizar el sano desarrollo del menor, tanto físico como mental. “Estamos solicitando eso ante el juzgado civil”, apuntó.

Sobre la denuncia que se puso en contra de la fiscal y del procurador del DIF de Orizaba ante la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por servidores públicos continúa su proceso y el abogado de la mamá se alista para desahogar las pruebas e incluso presentar más, dijo, para que la bebé permanezca en el hogar materno, pues aunque se haya devuelto a la niña a su mamá, no disminuye o elimina el delito que se cometió, “puesto que el acto de poner en riesgo a una menor se dio, aunque después se haya resarcido el daño”, acotó.

Finalmente, dijo que la pequeña se llevó con el pediatra, quien le diagnosticó faringitis.

Y le mandó hacer análisis en un laboratorio particular porque se sospecha que tiene amibiasis, eso no es de un día para otro; eso sucedió durante el resguardo de la menor porque pudo haber tenido un mal cuidado y eso agrava el delito contra quién la tuvo resguardada y agreguemos pruebas contra el procurador del DIF y la fiscalía que la pusieron en riesgo, al resguardarla con personas que no eran aptas, ni le daban los cuidados necesarios para velar por la salud de la bebéaseveró