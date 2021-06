Madre solicita donadores de sangre para su hijo diagnosticado con leucemia en Veracruz

Veracruz, Ver.- Una desesperada madre busca ayuda para salvar a su hijo de nueve meses que fue diagnosticado con leucemia.

Se trata de Isabel Rodríguez Vázquez, madre de familia quien informó que su pequeño hijo se encuentra hospitalizado en la clínica 14 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz ubicado en la avenida Cuauhtémoc de esta ciudad y que requiere de ocho donadores de sangre sangre tipo O (+) postivo y tipo O (-) para este viernes 25 de junio.

Indicó que no cuenta con recursos económicos ni el tiempo para salir a buscar donadores.

“Mi hijo lo diagnosticaron con leucemia, estoy requiriendo, más que nada, son donadores, tipo O positivo, O negativo, porque pues como es una enfermedad que se lleva este tiempo, me están pidiendo por el momento ocho, entonces, pues sí se me complica mucho porque yo tengo que estar aquí y no puedo andar buscando y me gustaría que me ayudarán con esto”.

Explicó que fue a los siete meses cuando notó que su hijo se encontraba decaído e inapetente y aunque pensó que quizá era por el desarrollo de los dientes lo llevó con diversos pediatras y lo relacionaron con un problema dental.

Sin embargo, fue hace unas semanas atrás que un pediatra particular le requirió unos análisis de sangre y fue que le resultó con el diagnostico.

Los interesados en ayudar pueden comunicarse al teléfono 296 116 7323 para ponerse en contacto con ella para que pueda darles las indicaciones y requisitos correspondientes.

La señora Isabel mencionó que las o los donantes servirán para reponer las ocho unidades que le han estado suministrando a su bebé y que necesitaba con urgencia.