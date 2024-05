"Mantenemos la esperanza de encontrar a nuestros hijos": Madres buscadoras

Xalapa, Ver.- Vestidas de blanco y portando un pañuelo verde como símbolo de la esperanza que mantienen ante la búsqueda de sus hijos e hijas.

Reunidas en la plaza Sebastián Lerdo, las madres buscadoras del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa aseguraron que no se puede festejar este día cuando no se tiene a sus hijos presentes.

Portando fichas de búsqueda con las fotografías de sus hijos e hijas, recordaron que su lucha ha sido por varios años.

"No tenemos nada que celebrar, nuestros hijos siguen estando desaparecidos", expusieron/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Local Bajo los intensos rayos del Sol, madres buscadoras recorrieron las calles de Xalapa

"No tenemos nada que celebrar, nuestros hijos siguen estando desaparecidos", expusieron.

¿Cuál fue el recorrido de las madres buscadoras en Xalapa?

Su recorrido, que fue silencioso, inició en la plaza Sebastián Lerdo y concluyó en el Memorial de los Desaparecidos, ubicado en el parque Rafael Hernández Ochoa, entre las avenidas Xalapa y Lucio Blanco.

¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Encuentra más información

Ahí se llevó a cabo una celebración eucarística y una exposición fotográfica de las búsquedas que se han realizado.

¿Qué es el Memorial de los Desaparecidos de Xalapa?

El memorial se inauguró en marzo de 2023 y, de acuerdo con el colectivo, representa la materialización de los legítimos derechos a la reparación simbólica porque construye la rehabilitación psicológica y emocional de las familias víctimas de este delito.

Este espacio cuenta con fotografías de personas desaparecidas, hombres y mujeres que son buscadas por sus familiares. Además, tiene una lista con los nombres de quienes son buscados desde el momento de su desaparición.

Ahí se realizará una celebración eucarística y una exposición fotográfica, con la que se recordará a los hijos e hijas desaparecidas.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Victoria Delgadillo Romero, integrante del Colectivo señaló que este año se decidió realizar una marcha en silencio, ya que de esta manera se logra hacer visible la lucha constante que se tiene para localizar a sus hijos e hijas.

Indicó que a la fecha se tienen más de 40 expedientes de búsqueda, lo que significa que igual número de madres está sufriendo por la no localización de sus hijos.

"No tenemos nada que celebrar, nuestros hijos siguen estando desaparecidos", expusieron/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Sí hay personas que están detenidas, pero eso no nos devolverá a nuestros hijos, los detenidos no han dicho en dónde están los cuerpos, en dónde podemos buscar, no vamos a tener tranquilidad hasta que tengamos a nuestros hijos con nosotras", expresó.

Adelantó que se llevarán a cabo búsquedas en el municipio de Actopan, pero se debe confirmar el día y las condiciones para ello.