Madres con hijos desaparecidos, no festejan; protestan para exigir no detener la búsqueda

Xalapa, Ver.- “10 de mayo, madres de desaparecidos cambian fiesta, pastel y abrazos por llanto y búsqueda por predios y tierra porque una madre nunca olvida” se lee en una de las cartulinas que tiene en sus manos, una de las madres con hijos desaparecidos que se manifestó este 10 de mayo frente al Palacio de Gobierno.

Esta vez no pudieron salir a marchar como cada año debido a la contingencia por el Covid-19 pero decidieron apostarse en Plaza Lerdo con “sana distancia”, pidiendo a las autoridades estatales que no paren en la búsqueda.

Con pancartas, fotografías y flores en las manos, el grupo de familiares, en su mayoría madres, portan cubrebocas con la leyenda “dónde están nuestros hijos” y playeras con el rostro de sus personas ausentes.

“Porque la búsqueda es prioridad, la búsqueda tiene que ser una de las cosas prioritarias porque son personas, no son cosas, tienen una familia. Detrás de un desaparecido, hay una familia rota, hay una silla vacía y una madre que los sigue y seguirá buscando”, dijo Fabiola.

Ella busca a su hijo Argenis Yosimar Pensado Barrera quien desapareció el 16 de marzo de 2014 en la capital del estado.

Mi hijo salió un domingo 16 de marzo por la mañana y ese día hubo operativos policiacos, hubo balaceras en la ciudad, era temprano, y mi hijo ya no regresó a casa y desde ahí empecé la búsqueda, no he parado y desde ahí no hay nada sobre él recordó.

Acusó que las autoridades empezaron a investigar después de un año de su desaparición gracias a la presión.

Su madre lo recuerda como un niño cariñoso, risueño y de familia siempre apegado a ella. Cada 10 de mayo abrazaba a su abuela y a ella y ahora no pierden la esperanza de poder encontrarlo.