Madres de desaparecidos se manifestarán en redes sociales

Xalapa, Ver.- Debido a la contingencia que se vive por Covid-19 los y las integrantes de los Colectivos de Búsqueda no realizarán la marcha que efectúan el 10 de mayo cada año para exigir a las autoridades que se resuelvan sus denuncias y aparezcan sus familiares.

La integrante del Colectivo Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz, María Elena Gutiérrez, dio a conocer que las familias nunca dejarán, ni se cansarán de levantar la voz para exigir la aparición con vida de sus seres queridos; sin embargo, este domingo no podrán salir a las calles porque la pandemia se los impide.

No vamos a hacer la marcha, la vamos a proponer hasta que se levante la contingencia y ya se pueda salir, pero eso no significa que estaremos callados, que no vamos a seguir exigiendo justicia y resultados, nosotros nunca nos cansaremos de esta búsqueda

Local Anciana y diabética, pero debe trabajar por sus medicinas

Destacó que se tiene programada la realización de un memorial en la plaza Sebastián Lerdo a las 10:00 horas de mañana, con el cual harán visible su exigencia a las autoridades de que se investiguen los casos.

Mencionó que las madres que buscan a sus hijos se concentrarán frente a Palacio de Gobierno y llevarán consigo fotografías, lonas y pancartas con los rostros de aquellos que se encuentran en calidad de desaparecidos.

“Lo que buscamos es decirle al Gobierno del Estado y a la Fiscalía que necesitamos respuestas, que queremos resultados a las investigaciones por cada caso de desaparición y que no nos cansaremos de pedirles que trabajen por darnos solución”, comentó la activista.