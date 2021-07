Madres de menores con cáncer colapsan el centro de Veracruz con bloqueos

Veracruz, Ver.- Madres de menores con diagnostico de cáncer extendieron el bloqueo vial desde 20 de Noviembre hasta Miguel Alemán para exigir solución al problema de desabasto de medicamentos y amenazan con tomar la vialidad que comunica el aeropuerto con la ciudad y cerrar otras avenidas importantes.

Tras cumplirse tres días de plantón a las afueras del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) y sin encontrar respuesta de las autoridades estatales, las afligidas madres tomaron toda la vialidad de Francisco Javier Mina abarcando cinco avenidas importantes que comunican con el primer cuadro de la ciudad colapsando el tránsito vial.

Madres de menores con cáncer extendieron el bloqueo vial desde 20 de Noviembre hasta Miguel Alemán | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Local Cumplen tres días de plantón madres de menores con cáncer

El bloqueo abarca desde la avenida 20 de Noviembre, La Fragua, Díaz Mirón, González y Miguel Alemán

Reconocieron que, aunque están afectando a terceras personas, urgen de una respuesta de Cuitláhuac García Jiménez y de su secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.

“Queremos que nuestras autoridades se paren de sus sillas y nos den respuesta, queremos medicamentos, es un crimen lo que están cometiendo pero esto no acaba aquí, si en dos horas no hay solución iremos a buscar el aeropuerto y si en eso no nos dan solución cerraremos bulevares, avenida y avenida Cuauhtémoc pero exigimos solución hoy”.