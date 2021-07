Madres de menores con cáncer se manifiestan afuera de La Mañanera; nadie las atendió

Veracruz, Ver.- Ante la incertidumbre de una posible recaída en la salud de sus hijos porque no han completado sus quimioterapias, madres de familia exigieron al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador solución al problema de desabasto de medicamentos oncológicos.

Con la esperanza de poder hablar con el mandatario federal que este lunes ofreció su conferencia matutina desde el Museo Naval en el puerto de Veracruz, el grupo de madres se manifestó a las afueras del lugar para llamar su atención, sin embargo, fueron ignoradas.

Local Madre de menor con cáncer termina en hospital; intento acercarse al presidente

De acuerdo a las mujeres, hay mucho temor de que sus hijos queden expuestos a enfermedades debido a que por la falta de medicamentos no han completado sus quimioterapias y ya hay riesgos de contagios que Covid-19 en el área de pediatría luego de que un menor dio positivo a la prueba.

Comentaron que había un compromiso de parte de la autoridad federal de que los medicamentos llegarían este viernes 23 de julio, pero hasta este lunes aún no había claridad en el proceso.

“Nos comentaron que había 500 vincristinas para Veracruz, pero no ha llegado nada, sabemos que hay un niño que salió positivo a Covid y no lo pudieron bajar porque no hay cupo en el área de Covid, con esto exponen al personal médico y a los demás niños y más porque no han completado sus cuadros de quimios, porque como no llegan las medicinas no se pueden hacer, queremos una solución”, fue la demanda.

Comentaron que las únicas quimioterapias que se aplicarían este lunes serán gracias a que las instituciones de ayuda entregaron medicamento a algunas madres, pero son unas cuentas.

Cabe destacar que, durante la semana pasada se reportó el fallecimiento de una menor que agravó su salud por la falta de medicamentos; tenía una tumoración en el brazo.