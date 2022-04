Madres de niños con cáncer se manifiestan en Torre Pediátrica de Veracruz

Veracruz, Ver.- Familiares de pacientes con cáncer infantil que son atendidos en el Hospital Pediátrico de Veracruz, se manifestaron a las afuera de dicho nosocomio para denunciar nuevamente desabasto de medicamentos.

Las manifestantes acusan que en esta ocasión no son claves oncológicas, sino del cuadro básico, antibióticos y para tratar la anemia.

De acuerdo a la vocera de las madres de familia, Cora de Jesús Rodríguez, se trata de medicamentos en algunos casos sumamente costosos y que ellas no pueden pagar.

Ejemplo de ello es el de la señora Lorena Alor, mamá de un niño de ocho años de edad con anemia aplásica (una enfermedad que se presenta cuando el cuerpo deja de producir suficientes células sanguíneas nuevas), comenta que su hijo Justin Macedonio Herrera, comenzó el tratamiento en diciembre, pero a medias porque desde entonces no hay fármacos.

Él requiere Eltrombopag que en las farmacias de la iniciativa privada se consigue en cerca de 25 mil pesos; también necesita 15 ampollas de Timoglobulina, de más de 15 mil pesos cada una.

“Eltrombopag hace una semana que el niño no lo está tomando y es urgente. Le están saliendo moretones y le están dando dolores de estómago y no se por que. Es medicamento para anemia aplásica pero es propenso a cáncer y necesitamos el tratamiento que se requiere para no llegar a ese extremo”.

Ángela Gail, otra madre preocupada de ciudadana estadounidense, quien se encuentra viviendo en México, acusa que aunque le han brindado consultas a su hijo no le dan el tratamiento adecuado.

Por ello llama a que se atienda correctamente a su hija, ya que su padecimiento le avanza.

Los directivos les aseguran que las medicinas ya fueron solicitadas a la Secretaría de Salud y están en proceso de llegar, pero para ellas "solo les dan largas".

Las mamas se manifestaron afuera del hospital sin obstruir en ningún momento el tránsito vehicular sobre la avenida 20 de Noviembre.