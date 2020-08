Madres lloran por sus hijos desaparecidos; exigen se les regresen con vida

Xalapa, Ver.- La Plaza Lerdo fue "inundada" de fotografías de mujeres y hombres de distintas edades cuyos familiares buscan desesperadamente sin importar que los años pasen y las respuestas no lleguen.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas este 30 de agosto, familias se congregaron para gritar una y otra vez "vivos se los llevaron, vivos los queremos", ante la ausencia de sus seres amados.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Aunque las expectativas con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez eran altas, poco o nada ha avanzado para ellos, "autoridades, nos dejaron solos y aunque dicen trabajar, aún seguimos caminando en la desesperación", dijo la mamá de Argenis Yosimar quien desapareció el 16 de marzo de 2014 en Xalapa.

Y agregó: "unos dicen no fue mi tiempo, nosotros les decimos ojalá nada sea en tu tiempo, pues si esto te pasara exigirías igual que nosotros (...) nosotros no pedimos estar aquí , mucho menos nuestros amados desaparecidos y tu qué hacías en ese momento, ahora te exigimos que los busques, queremos justicia".

Expuso que aunque con el nuevo gobierno le apostaban a que hubiera un cambio de verdad, no ha sucedido pues la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y la Dirección General de Servicios Periciales están siendo desmanteladas.

A mi eso me parece lo más grave que hay que denunciar porque no puede ser que justo las instituciones encargadas de buscar investigar e identificar no estén abundó.

La exigencia a las autoridades no ha cambiado, las familias víctimas piden resultados por sus hijos e hijas porque además desapariciones no cesan.

Victoria Delgadillo Romero quien busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo desaparecida el 28 de noviembre de 2011 en Xalapa junto con 13 jóvenes más, dijo que ese evento se hizo en diversas partes del estado.

"Seguimos con esto porque no ha parado, sigue habiendo desapariciones y sigue habiendo todo. Pasa que hay acercamientos con la Fiscalía pero no hay resultados y nosotros queremos resultados. La Comisión Estatal de Búsqueda nos ha apoyado con búsqueda y en algunas hemos tenido resultados, como hace un mes que encontramos en la barranca de Cerro Gordo dos cuerpos", abundó.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Y es que recordó que desde el 4 de agosto se retomaron las búsquedas en campo y ahora se espera que periciales pueda dar resultado al respecto pues aún hay mucho por hacer.