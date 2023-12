Madres que buscan a su hijos, no tiene nada que celebrar el 24 de Diciembre

Veracruz, Ver.- Con la desaparición de su hijo Arturo Manuel Huguett Pérez se fueron todas las alegrías, las navidades se volvieron tristezas, la familia se alejó y su única motivación para continuar es su hija, así ha transcurrido la vida de María del Rosario Pérez integrante del grupo de búsqueda Solecito.

Con una voz quebrada, la mujer externa que mientras en muchos hogares se preparan para la celebración de la nochebuena, en su casa hay una silla vacía a la que ha llorado los últimos siete años desde que desapareció su hijo, que en ese momento tenía 17 años.

¿Por qué las madres con hijos desaparecidos no celebran las fiestas de fin de año?

Recuerda que en estas fechas, su hijo era el más animado para celebrar la nochebuena, por lo que estos días son los más dolorosos para una madre buscadora.

“Hay mucha ausencia, dolor, una silla vacía, para nosotros no hay festejo sino el dolor de cada día pero con la esperanza de ver a nuestros tesoros, no hay cena de nochebuena ni el día último porque es un año que empezamos sin él para mí la vida cambió, no pongo árbol, no pongo arreglos, anteriormente en estas fechas él era el más emocionado”, expresa.

Menciona que en esta búsqueda solo cuenta con el apoyo de su hija, quien es su motivación para continuar ya que tras la desaparición de su hijo, la familia se abrió de su vida, incluso su pareja la dejó sola.

“Yo no cuento con la familia, cuando pasa esto se alejan porque piensan que están en peligro, te dan la espalda, el papá de mi hijo tampoco nos apoya, estoy sola en esta búsqueda con mi hija como motivación y en el colectivo encontré amigas que se han vuelto mis hermanas del mismo dolor, mi familia” externa.

Arturo Manuel desapareció el 9 de septiembre del 2016; recuerda que ese día salió a trabajar y su hijo se quedó en casa y cuando regresó él ya no estaba.

“Yo salí a trabajar, él se quedó en la casa, me mando mensaje que iba a ir a la escuela, él tenía 17 años en ese momento y estaba estudiando la preparatoria y cuando volví a casa, no lo encontré y desde entonces, no pierdo la esperanza de encontrarlo como Dios me lo quiera mandar”, manifiesta.