Maestra de Telesecundaria denuncia a juez por presuntos actos de corrupción

La maestra Yadira Romero López acusó públicamente que el juez federal décimo octavo de Distrito presuntamente fue cómplice de su jefe inmediato, el director de la Telesecundaria "Benito Juárez García" de Xico, a quien denunció de hostigamiento sexual, acciones discriminatorias y acoso laboral.

En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Xalapa, la docente indicó que la semana pasada se llevó a cabo la audiencia en la que se presentaron las pruebas y testimoniales sobre los actos de violencia de los que supuestamente fue víctima de parte de su jefe inmediato.

Ante ello, pidió que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la atiendan de manera directa.

¿Qué tipo de agresiones denunció la maestra de la telesecundaria de Xico?

La docente recordó que renunció a su espacio de trabajo el pasado 28 de mayo, después de laborar 14 años, pues la situación que vivía era insostenible desde el 2021, cuando el docente que acusa fue nombrado como director de la escuela Telesecundaria “Benito Juárez García”.

“Exijo un proceso sin corrupción, solicito cambio de juez y aplicación de perspectiva de género, ya que en la audiencia hubo romantización del violentador y sexualización de la víctima, según el juez si el denunciado quiere andar contigo o te ama no es acoso, aunque haya destruido tu estabilidad laboral y emocional, aunque denigre tu persona a base de rumores que buscan tu desprestigio, a criterio del juez, la resolución de no imputarlo se basa en que sólo me hizo una invitación a pasarla bien, con la intención de tener una relación sentimental, un noviazgo y, según el juez, este tipo de peticiones no obligan a la víctima a tener relaciones sexuales”, explicó.

Asimismo, detalló que el juez el acusado no mencionó la palabra “sexo”, por lo que no hay lascivia, “considera que la petición del denunciado fue sentimental y no sexual, por lo que no merece un proceso judicial, sólo faltó que dijera que me hacía un favor al fijarse en mi”.

“Esta es una aberración judicial y una burla para mi y para todas las víctimas de este tipo de atropellos, pues maliciosamente se busca romantizar al violentador, disfrazándolo de sentimiento que no tiene hacia la víctima, sólo para intentar justificar su conducta lasciva, mientras, en consecuencia, se incita a considerar una exageración la denuncia de la víctima, colocándola en un estado de indefensión y vulnerabilidad social”, expresó.

Recordó que el acusado es una persona casada, mayor en edad que ella y con un rango superior en el ámbito laboral, quien el mismo día que la conoció le solicitó tener un acercamiento físico.

“Uno de los elementos en los que se basan el juez y la defensa del acusado es que nadie vio y aunque reconocen la realización oculta del delito, faltan los testimoniales de la denuncia, pero los documentos y testimonios que se presentaron fueron datos de prueba de las acciones de los distintos actos de violencia, que derivaron represalias a partir del rechazo, el juez consideró utilizó de manera equivocada el tema de la perspectiva de género y dijo que sólo sucedió una vez”, comentó.

Además, se señaló que el peritaje elaborado por personal de la Fiscalía General del Estado no identificaba si tenía “alteración por los hechos denunciados o por otros porque a él no le constaba”.

“El juez es ejemplo de la corrupción que impera en el sistema judicial, ya que no es inverosímil que tuvo una reunión con la defensa del denunciado, pero, además, con una resolución misógina y claramente revictimizante al utilizar la perspectiva de género de manera inadecuada, con una exagerada justificación de los actos del denunciante, a quien le falta poco para jubilarse y, desde luego, que está haciendo todo para salir bien librado y el juez le ayudó”, comentó.

“Dejé mi trabajo, me hicieron abandonarlo, para no ser víctimas del sistema yo lo abandoné, siendo madre de familia, en la audiencia se realizó la grabación con un equipo externo, a mí me pusieron en un cuarto externo, pero no contábamos con audio, no con video, fue claro que hubo un acuerdo”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro que ya presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y solicitó medidas de protección ante los hechos de hostigamiento.

