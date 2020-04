Maestra exige a gobiernos: primero los pobres

Para su publicación fue enviada a esta redacción la siguiente carta:

La que suscribe, LEP. Manely Isabel Pérez López, educadora de un jardín de niños en una colonia ubicada en la periferia de esta ciudad de Xalapa, en la cual la mayoría de los alumnos que acuden a este plantel educativo son de escasos recursos, además que viven con demasiadas carencias y que a pesar de ello se esmeran en cumplir las tareas que se solicitan día con día.

Si esto ya representa un reto para su permanencia en la escuela, con el periodo de aislamiento ocasionado por la pandemia del Covid-19 se dificulta aún más la situación para estos pequeños, muchos de sus padres son empleados en algunos comercios y restaurantes del centro de esta ciudad, otras son trabajadoras domésticas, algunos otros desempeñan oficios, entre los que destacan la albañilería, fontanería y carpintería; la inmensa mayoría de padres han quedado desempleados por el cierre de los negocios o el recorte de personal que inició el mes pasado, súmele a lo anterior el pago de servicios básicos como el agua y la luz, y algunos otros que adquirieron deudas en tiendas como Elecktra y Coopel, que tienen la necesidad de pagar, de lo contario su crédito aumentará.

Hablando de la situación académica y de las alternativas que propone la Secretaría de Educación Pública, la mayoría, si no es que todos los hogares, no cuentan con los servicios de Internet para apoyar a sus hijos y darles la opción mediante la plataforma Google Educación o las clases televisadas, muchos padres se manifiestan diciendo que no les es posible, pues han empeñado lo poco de valor que tienen (celular o televisión) para poder darle de comer a sus hijos, buscan trabajo y no hay en estos momentos.

Algunos que tienen más posibilidades sólo tienen una televisión y son tres o más niños y de diferentes niveles educativos y a todos les piden realizar tareas, ellos no se encuentran en estos momentos con la posibilidad de poder apoyar y supervisar las tareas, ya que en la inmensa mayoría sale a buscar trabajo o comida porque viven al día.

Hoy mediante este escrito exijo al Gobierno Municipal, Estatal y Federal que volteen a ver a este sector, que en estos momentos de crisis sanitaria son los que más lo necesitan.

Es necesario que hagan valer el eslogan con el que llegaron a los puestos políticos que hoy en día ostentan: "PRIMERO LOS POBRES"; este sector de la población vive en la zozobra, no sabe si morirá de Covid o de hambre. Anexo fotos de las condiciones en que viven para que de manera inmediata y urgente sean atendidas las necesidades básicas de la población más vulnerable.





Atentamente: LEP. Manely Isabel Pérez López