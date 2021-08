Maestros con enfermedades crónico-degenerativas no tendrán que regresar a clases

Xalapa, Ver.- El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, que los maestros que acrediten fehacientamente que tienen enfermedades crónico-degenerativas, son lo que no podrán regresar a las clases presenciales.

Explicó que si bien los padres de familia no están obligados a enviar a sus hijos a las escuelas, los maestros tampoco pueden seguir trabajando doble, es decir en línea y de manera presencial.

Local Regreso a clases presenciales no debe decidirse de forma unilateral: Obispo de Veracruz

Explicó que aquellos a quienes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorguen el certificado de padecer este tipo de enfermedades, se les permitirá no acudir a sus salones.

En esos casos, expuso, la dependencia a su cargo tendrá que contratar o enviar a la escuela en cuestión a un maestro sustituto.

“Los compañeros que acrediten tener una enfermedad crónico-degenerativa por parte del ISSSTE o del IMSS que atienden a maestros federales o estatales pueden presentar esto y la autoridad educativa tendremos que mandar a un sustituto pero donde él compruebe que no puede regresar a clases por esa razón”, dijo.

Asimismo dijo que están haciendo el análisis de las escuelas que no tienen los servicios mínimos agua potable y luz eléctrica.

“Estamos sobre todo viendo el número total de escuelas, las que no tengan servicio de agua, en unos días más podría dar la información, pero estamos haciendo el esfuerzo de dotar a los centros escolares de las condiciones mínimas”.

En entrevista en la Telesecundaria “José Emilio Pacheco” dijo que se invertirán casi 3 millones de pesos con lo que buscarán que todas las escuelas cuenten con lo necesario para regresar a las aulas.

Agregó que se entregarán 24 mil kits de limpieza a las escuelas del estado, esto a pesar de que antes de las vacaciones la SEV entregó algunos kits y sólo tenían un litro de cloro y una botella de gel antibacterial.

“Son 24 mil escuelas, somos el segundo estado con el mayor número de escuelas, no es fácil decirlo, somos importantes como estado, no es fácil, es una gran tarea por eso no podemos parar", agregó.