Docentes toman de nuevo las instalaciones de la SEV en Xalapa

El acceso principal a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se encuentra bloqueado por docentes adheridos a Antorcha Magisterial en Veracruz y lo realizan para exigir les cumplan acuerdos que anteriormente les prometieron que dicen hasta el momento no han cumplido.

¿Cuáles son las exigencias de docentes de Antorcha Magisterial en Veracruz?

Lo que solicitan es que se atiendan las demandas de basificaciones, cambio de inscripción y recategorizaciones para cientos de maestros del Estado de Veracruz.

El secretario del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Antorcha Magisterial (SETAM), Juan Carlos Ventura Rosas, durante el bloqueo al acceso, señaló que este día se reunió una comisión de maestros de Xalapa para tomar las instalaciones, debido a que desde hace 4 años han tenido mesas de diálogo con el anterior secretario y con el actual para plantear varias cuestiones, que dijo están atrasadas y que no les han dado solución.

"Esto ha causado molestia para todos los compañeros, principalmente para aquellos que solicitan sus basificaciones, sus cambios de adscripción. Hemos escuchado que con gusto para otros sindicatos que sí les han autorizado lo que son sus cambios de adscripción, incluso hace unos días se anunció que con el sindicato mayoritario que es el CNTE, se autorizó cientos, miles de basificaciones", aseguró.

Así mismo, puntualizó que hacia ellos, "no ha habido absolutamente nada", con los titulares de la SEV, por lo que dijo se están perjudicando alrededor de 280 maestros de manera directa.

Señaló, que otro punto que causa molestia es que hubo una promesa que recibieron de un incremento salarial del que sí hubo para administrativos, "pero lamentablemente se anunció que la base era de 8 mil, pero fue mentira, porque a los compañeros administrativos les están pagando un salario mucho menor", indicó.

Lo que solicitan es que se atiendan las demandas de basificaciones, cambio de inscripción y recategorizaciones para cientos de maestros | Foto: Cortesía | Francisco de Luna

"A los maestros se les comentó que se les iba a aumentar el salario, pero hasta el momento no se ha visto reflejado de manera significativa en lo que son sus cheques, entonces es importante que esas administraciones se pongan a trabajar y busquen el beneficio de los maestros, porque lo que estamos peleando es que se respete lo que en las mesas de diálogos ya habíamos solicitado desde hace 4 años y no es posible que no se logre avanzar en nada de esos acuerdos que ya se habían tomado", dijo.

Las demandas que piden dijo son: cambios de adscripción, basificaciones que no les han autorizado, además de infraestructura para las escuelas, pues señaló que carecen de ellas en donde se encuentran trabajando.

"Los maestros tienen que estar haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder darle las condiciones a los estudiantes para que ellos puedan adquirir los conocimientos y es muy importante".

Además, remarcó que los alumnos requieren se les den las condiciones necesarias para que adquieran los conocimientos.

"En cualquier escuela que ustedes vayan van a observar en los físico, las malas condiciones en las que se encuentran, no tan solo aquí en Veracruz, sino a nivel nacional, están en pésimas condiciones y no se les ha apoyado", aseguró Ventura Rosas.

Remarcan que los alumnos requieren las condiciones necesarias para que adquieran los conocimientos | Foto: Cortesía | Francisco de Luna

Puntualizó que continuarán manifestándose en el acceso principal de la SEV para exigir les resuelvan lo solicitado, incluso hizo una convocatoria a otros compañeros seccionales para que los respalden y puedan solucionar las peticiones que tienen 4 años y que no han sido resueltas, "y es importante que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto y nos resuelvan", expresó.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía y les pidió comprensión aquellas personas que se encuentran afuera de la SEV que llegan a realizar documentación.

"Pedimos su comprensión a los padres de familia de las escuelas en donde están trabajando los maestros que nos apoyan, porque esto no es un beneficio personal, es un beneficio para todos los estudiantes y maestros. También a otros sindicatos que están en las mismas condiciones que nosotros, que se sumen a esta toma de instalaciones para hacer presión y que resuelvan lo que tienen que resolver y que se pongan a trabajar los funcionarios", concluyó.