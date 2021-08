Maestros de educación básica podrían quedarse sin plaza

Xalapa, Ver.- Docentes de varios niveles educativos se manifestaron en la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno para solicitar a las autoridades estatales que intervengan y se les otorguen las plazas que obtuvieron como parte de la asignación docente 2020-2021 para educación básica.

Bloqueando una parte de la calle, los profesores señalaron que es urgente que se les entreguen las plazas, ya que el proceso vence el próximo 15 de agosto.

El sábado pasado, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) dio a conocer que oferta de manera virtual mil 696 plazas correspondientes al proceso de Conclusión en Admisión en Educación Básica del ciclo escolar 2020-2021.

Sin embargo, los docentes aseguraron que no ha existido una respuesta clara de parte de las autoridades educativas, por lo que buscan la intervención de las autoridades estatales.

Al respecto, la profesora Mayra Castillo, indicó que, además, requieren la ampliación de vacantes, ya que en educación primaria se dieron 900 plazas cuando históricamente se han entregado hasta mil 400.

Refirió que son docentes de nivel preescolar, primaria, telesecundaria, educación física y educación especial los que se encuentran en la misma situación.

“No nos han llamado, ya hemos estado tocando puertas en la Secretaría de Educación para una respuesta, pero el Secretario no nos ha llamado, no nos ha dado respuesta, nos envió a su particular y su única respuesta fue que nos va a ayudar a elaborar un oficio, pero eso no nos soluciona”, dijo.

Refirió que son alrededor de 2 mil 100 los profesores que sí aprobaron el examen y que requieren la asignación de su plaza.

“El proceso fue de 3 mil 200, pero los que aprobamos somos 2 mil 100, exigimos lo justo para quienes aprobamos. Nuestra urgencia es porque el proceso vence el 15 de agosto y si nosotros queremos una solución ahorita”, expuso.

El pasado sábado la SEV dio a conocer que desde el pasado 5 hasta el 11 de agosto hay adjudicación de vacantes en Educación Preescolar, Preescolar Indígena, Primaria, Primaria Indígena, Básica para Adultos Primaria, Inglés Educación Primaria, Especial, Psicología Educativa, Educación Física, Secundaria General, Secundaria Técnica, y Telesecundaria.

En un comunicado se mencionó que el titular de la dependencia Zenyazen Escobar García expresó que el magisterio tendrá una gran responsabilidad para concretar los procesos de enseñanza en el marco de la nueva normalidad; en tanto, la SEV procura las condiciones adecuadas en los planteles vandalizados durante el último año.

Asimismo, se expuso que los nombramientos a nuevos docentes son entregados con transparencia y legalidad, a través de la Oficialía Mayor y la Dirección de Recursos Humanos, en coordinación con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).