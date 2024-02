Maestros del Tecnológico de Xalapa bloquean entrada al plantel; piden destitución del director

Esta mañana maestros agremiados al Sindicato de Empleados y Docentes del Tecnológico de Xalapa se manifestaron en la entrada del plantel educativo para exigir el despido del director Walter Luis Saiz González, por malos tratos, despido injustificado de una maestra y no respetar acuerdos.

El bloqueo al ingreso inició a las 6 de la mañana y no se quitarán hasta ser atendidos por alguna autoridad, señaló el profesor y Secretario General del Sindicato de Empleados y Docentes del Tecnológico de Xalapa, Rafael Arcos Morales.

"Estamos aquí manifestándonos por hostigamiento, maltrato y abuso de poder del señor director por lo que hemos tratado de conciliar con la institución".

Detalló que tuvieron una reunión entre la parte institucional y un mediador de la Dirección General de Tecnológicos a través de Erika González para tener acuerdos como el no despido de la maestra xalapeña Patricia Sánchez Hernández.

“Hubo una negociación, en esa negociación se pidió que no despidieran una compañera, porque no hay argumentos para el despido, además, hay también coacción de parte del director como renuncia de nuestro sindicato a los compañeros, trata que renuncien al sindicato y varias situaciones académicas excesivas, pagos de prestaciones que no ha hecho, el argumento es que no hay presupuesto".

Remarcó que en la mesa de trabajo de la dirección de Educación Tecnológica llegaron al acuerdo de no despedir a la maestra, “y nada se respetó, el día de ayer a la compañera ya no la dejó el sistema checar su salida; se pregunta en recursos humanos y mencionan que por instrucciones del director quedaba despedida”.

Y continuó: "Prácticamente hay acoso laboral, están encima de los compañeros, no darles cargas, hay cargas excesivas, pagos de prestaciones que no realiza, muchas cosas, ya estamos hartos del autoritarismo de esta persona y estamos pidiendo el despido de esta persona".

Maestra del Tecnológico de Xalapa pide ayuda al gobernador

La maestra xalapeña Patricia Sánchez Hernández, quien tiene 10 años y 9 meses como maestra del Tecnológico de Xalapa platicó para Diario de Xalapa lo vivido en el plantel educativo, donde dice recibe el apoyo de sus alumnos y maestros.

"El director del tecnológico, el maestro Walter Luis Saiz González, durante cinco años nos ha tenido intimidados, amenazados, no ha tenido amagados con el abuso de su poder, la frase que él utiliza: que es amigo del gobernador y que es protegido del gobernador", indicó.

Sin embargo, dice la maestra que el año pasado recibieron el apoyo del gobernador en un pago, por lo tanto niega lo que el director dice.

"A nosotros nos queda claro que el gobernador no está enterado de todo esto, por eso estoy aquí con el personal para que sepa toda la violencia de género, toda la discriminación racial que una servidora ha vivido. Sabemos que el mandatario no lo sabe y no está permitiendo eso y nos lo ha demostrado y nos lo demostró en diciembre que nos atendió".

Así mismo, la docente le dice al gobernador que en 10 años y 9 meses, “se ha mofado de mí como negra, morena, de este tipo de discriminación racial hacia mi persona, ya lo hice saber el primero de febrero con escritos, se los hice llegar con copia al gobernador, a la Secretaría de Educación, al Instituto Veracruzano de la Mujer, al Conapred, Derechos Humanos, a muchas instancias y dependencias para que pongan atención en lo que aquí estamos viviendo, porque no soy la única, el problema es que todas hemos tenido miedo".





Maestra dice no ser la única discriminada

Pidió a la autoridad estatal poner atención por la violencia que dice ha vivido en el Tecnológico de Xalapa. “No soy la única, pero soy la que ha tenido el valor de decirlo y aquí afortunadamente encontré muchos compañeros dispuestos a apoyarme dispuestos a que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se entere”.

Y agregó: “Sé que llegar a una audiencia con él no es fácil y si es la única manera de conseguirla para que él pueda escucharme, para que él pueda escucharnos, para que él sepa la discriminación racial y de género que estoy viviendo, aquí estamos. Es increíble, cualquier persona sube ahora al edificio, lo único que se encuentra son compañeros de piel blanca y compañeras bonitas; para él las mujeres negras somos menos y debemos ser despedidas, entonces aquí está el resultado".

Qué dice la Secretaría de Conflictos del caso de maestra despedida

Yolanda Contreras, Secretaria de Conflictos del Sindicato, remarcó que lo que están haciendo es defender un derecho; “aclaramos a la comunidad y a la sociedad en general que nosotros hemos tratado de solucionar estos detalles de manera pacífica de acuerdo a normatividad, de acuerdo a lineamientos, pero aquí se siguen violando los derechos, entonces habíamos hecho acuerdos con el Director General de aquí, con su directiva de él y con la dirección de Educación Tecnológica, junto con Conciliación y Arbitraje, pero el señor rompió los acuerdo y fue cuando dijimos ya basta".

Destacó que han tenido acercamientos con el director: “Desafortunadamente lo hemos solicitado por oficio, de manera verbal con sus asistentes y nunca nos da respuestas, y nunca nos da la cara, entonces, esa parte él la ha violentado, porque de acuerdo al contrato colectivo, que lo tenemos legitimado y está vigente, él lo viola, entonces, estamos defendiendo los derechos, no más que los derechos, que la comunidad y la sociedad en general sepa que estamos defendiendo un derecho no somos problemáticos".

“Estamos esperando que venga alguna autoridad más arriba a atender este asunto de violaciones a los derechos. Estamos en espera y las tomamos a las 6 de la mañana y no nos vamos a movernos de aquí hasta que vengan a dar solución".