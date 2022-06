Maestros exigen “Promoción Horizontal”; ¿por qué no se las han dado?

El Gobierno del Estado de Veracruz incurre en una falta administrativa al no entregar recursos federales a 932 profesores beneficiados con el incentivo “Promoción Horizontal” 2021 y la cancelación de la convocatoria de este año con el argumento de que no hay dinero, manifiestan docentes afectados.

En entrevista, el maestro Guillermo Martínez Macín explica que ya entregaron oficios a distintas entidades educativas con el fin de obtener su estímulo, sin embargo, asegura que el responsable de la Oficialía Mayor les ha dicho que el Gobierno del Estado de Veracruz no cuenta con dinero.



“La respuesta es que el recurso federal con el que se iba a pagar a los maestros estatales fue desviado para hacer otros pagos, por lo que no hay dinero en las arcas del gobierno estatal”, puntualiza.

El profesor de la escuela primaria “Enrique C. Rébsamen”, de la capital del estado, asegura que el Gobierno no solo no tiene ese dinero sino que no da fecha para el pago del retroactivo que les falta de enero a junio y para la nivelación salarial.

Con respecto a la publicación de la convocatoria 2022, menciona que, igual que en el estado de Puebla, esta no será emitida. Al no hacerlo, dice Guillermo Martínez, “la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de Finanza y Planeación y el Gobierno estatal vulneran las posibilidades de una mejora económica profesional y de calidad en la educación”. Sobre la convocatoria anterior, detalla que salió publicada en marzo de 2021, firmada por el titular de la SEV, Zenyazen Escobar, en donde se les daba la oportunidad a los docentes de diferentes niveles educativos de acceder al estímulo económico, con requisitos específicos y un examen en línea.

Recuerda que fueron más de cinco mil los docentes que se inscribieron pero solo 932 los que aprobaron la evaluación, mismos que recibirían el recurso el 21 de diciembre, pero no fue así.

Además de acusar un supuesto desvío de recursos, el docente especifica que una parte del estímulo con retroactivo de septiembre a diciembre se les pagó en mayo, pero aún está pendiente el periodo de enero a junio, así como la nivelación salarial.