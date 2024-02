Maestros protestan contra el director del SSTEEV en Xalapa [VIDEO]

Integrantes de cuatro sindicatos magisteriales tomaron las oficinas del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) y mantienen cerrada la calle Morelos para denunciar que el director gerente Francisco Enrique Pérez Carreón presuntamente autorizó la formación de un sindicato de la institución en cuyas condiciones generales estableció que los titulares al término de su gestión podrán obtener una plaza.

Ramón Domínguez Polo, secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano, dijo que si bien formar un sindicato es válido, se hicieron clausulas amañadas.

Y es que explicó que la cláusula 24 señala que al término de la función del director general pasa a ocupar una plaza de índole sindical, y que aunque se comprometió a modificarla, no se ha cumplido.

Local Tras disturbios y demandas, ¿qué pasará en Villa Aldama? Lo que debes saber

"Está creando plazas con las cuotas de los trabajadores y es con lo que nosotros estamos inconformes y es que lo queremos que todos los trabajadores estatales se enteren", añadió.

¿Qué han dicho autoridades del Gobierno de Veracruz?

José Luis Moreno Landa, secretario general del Sindicato Innovación Sindical al Servicio de los Trabajadores de la Educación (INSISTE) añadió que se agotó el diálogo con el gobierno del estado y ante la falta de resultados decidieron tomar esa medida.

"Se agotó el diálogo con el gobierno del estado porque el año pasado les dimos a conocer a través de un oficio firmado por cuatro organizaciones sindicales que el director gerente estaba haciendo mal uso de sus recursos, además de querer ostentar una plaza de forma indebida".

En la zona el tránsito de los vehículos se hizo más lento por el cierre de la calle Morelos, puesto que los autos deben desviarse por la calle Sebastián Camacho | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explicó que después de ello, tuvieron una reunión con el director gerente donde se comprometió a comprobar que es mentira de lo que lo acusan, lo que a la fecha no ha ocurrido.

"Hasta el día no tenemos respuesta de director, la semana pasada tuvimos una conferencia y dijimos que si no nos atendían íbamos a tomar acciones entonces como no recibimos respuesta de nadie del gobierno hoy estamos tomando acciones para que nos escuchen y nos resultan esta situación".

Integrantes de cuatro sindicatos magisteriales tomaron las oficinas del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) ‼️🗣️



📹 René Corrales pic.twitter.com/GTsSXJeJxk — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) February 6, 2024

María Minelia Córdoba Herrera, secretaria general del Sindicato Unificador Magisterial (SUMA), dijo que el director tiene un puesto de confianza y ahora quiere beneficiarse con el dinero del magisterio para obtener una plaza definitiva.

En la zona el tránsito de los vehículos se hizo más lento por el cierre de la calle Morelos, puesto que los autos deben desviarse por la calle Sebastián Camacho. Los maestros advirtieron que no se moverán de ahí hasta ser escuchados.