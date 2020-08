Maestros te dicen cómo debe prepararse tu hijo para las clases virtuales

Dormir bien, levantarse temprano, consumir alimentos saludables, usar ropa cómoda, tener actividad física, contar chistes, dibujar y convivir de la mejor manera con quienes se comparte vivienda son algunos de los consejos que docentes xalapeños dan a estudiantes de los distintos niveles educativos para tener una buena salud mental.

En víspera del inicio del ciclo escolar 2020-2021, el cual será a distancia, con clases televisadas, cuadernillos creados específicamente por la pandemia de Covid-19 o algún método especial ideado de común acuerdo entre maestros y padres de familia, el maestro de telesecundaria Nelson Morales opina que es fundamental tener en cuenta que lo que se vive es temporal y extraordinario. “La apatía, la tristeza y el aburrimiento también son contagiosos. Hay que evitarlos y buscar aquello que motive y mantenga el buen ánimo”.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Explicó que si de por sí es primordial la presencia de los padres, ahora lo es más. No obstante, hace un llamado a mantener la calma para evitar problemas de estrés o ansiedad, especialmente en los adultos, a quienes les preocupa estar pendiente de la información que se manda por medio de los grupos, así como de las actividades enviadas.

“Si está la opción de que los hijos vean las clases por la televisión y no hay manera de establecer comunicación con el maestro, no importa. Que los niños o adolescentes pongan atención y hagan sus anotaciones. Tal vez más adelante un familiar o amigo pueda apoyar. Quien no tenga la posibilidad, no se debe sentir presionado por adquirir un celular especial o una pantalla. También está la alternativa de la radio”, precisó.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Rubén Morales, docente de la telesecundaria de San Antonio, en Tlalnelhuayocan, acepta que son tiempos en los cuales son más visibles las desigualdades socioeconómicas, motivo por el cual describe como esencial la empatía de los maestros.

“En un mundo ideal, los papás apoyan a los hijos y los hijos únicamente se dedican a estudiar. En la realidad, hay papás que no cuentan con estudios y la mayoría tiene que trabajar para poder solventar los gastos de la casa. Un maestro está obligado a ser empático con sus alumnos, a no presionar o atosigar, sin olvidar la meta: lograr que ellos tengan sus aprendizajes adecuados”, puntualizó en entrevista.

El docente sugiere a los papás asumir su papel afectivo para dar palabras de aliento, algo que tampoco debe ser olvidado por los profesores.

En su caso, antes y durante la pandemia, su mayor reto es conservar el interés de los adolescentes por aprender en un contexto de marginación.

Margarita Martínez, maestra de primaria, menciona que la escuela y la preocupación por cumplir no tienen que ser necesariamente el centro de todo:

“Hay que tomar tiempo para respirar profundamente, para abrazar a quien queremos. Todos los niños deben escuchar frases como te creo, ¡tú puedes!, confío en ti, me haces feliz, estoy orgullosa de ti… También es un buen tiempo para que los padres asignen tareas específicas a sus hijos”, declaró.

En esto último coincidió el doctorando en educación Andrés Morales, quien labora en telesecundaria, en la colonia Campo Tiro. Él afirma estar a favor de que los hijos tengan una tarea que apoye el trabajo en casa, con lo cual se fortalece su sentido de responsabilidad y trabajo colaborativo.

Con respecto a cómo tomar clases virtuales, el terapeuta Eduardo Carlos Juárez enumera: cuidar la vista, bajarle el brillo a los aparatos electrónicos, hacer sesiones de estiramiento, armar chats de dudas, valorar y respetar el trabajo del maestro y mantener el optimismo.