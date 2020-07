“Mafia de batas blancas” roba material genético de indígenas: diputado

Xalapa, Ver.- Al dar a conocer que existe robo de material genético de población indígena en algunos nosocomios de la entidad, el diputado de Morena, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, presentó una iniciativa para castigar con prisión de uno a cinco años y una multa de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización a quien sustraiga ilegalmente muestras de genoma de laboratorios de hospitales públicos.

Al subir a tribuna, el legislador indicó que los indígenas son engañados para extraerles en hospitales muestras de ADN, las cuales son vendidas a empresas farmacéuticas.

Incluso acusó que existe una “mafia de batas blancas” que han hecho uso de las muestras obtenidas de algunos pobladores indígenas para lucrar con ellas.

Explicó que en reuniones de trabajo y colaboración con su suplente el doctor Ramón Carlos Rocha Manilla, reconocido en la región de las Altas Montañas, se han asentado diversos temas, entre ellos la protección a los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son uno de los más vulnerables en temas de sistemas y acceso a la salud, al igual que protección a su patrimonio genético por lo cual una de nuestras prioridades como legisladores y representantes populares.

“Se tiene evidencia de que ya han existido robo de material genético en diferentes nosocomios de la entidad, incluso el propio Médico Rocha Manilla ha sido testigo, se tienen documentados casos dentro del Centro Médico Siglo XXI, de donde se ha extraído el material genético de los indígenas que han estudiado, examinado y almacenado y lo han otorgado a otras instituciones sin autorización”, dijo.

Refirió que lo deleznable de este hecho es pensar que las comunidades indígenas aun no tengan noción de tal acto, mismo que violenta sus derechos, por lo que debe ser estrictamente sancionado, “porque nadie debe ser sometido a pruebas o investigaciones que no tengan el previo consentimiento y menos a quienes no tienen la posibilidad o los medios para informarse adecuadamente”.

Mencionó que los científicos de todo el mudo conocen de la existencia de plantas medicinales que han sido utilizadas por chamanes que ejercen la medicina ancestral entre los pueblos originarios y saben también que los pueblos que decidieron aislarse son inmunes a muchas enfermedades que son comunes entre los pueblos civilizados.

“Esa inmunidad despierta curiosidades que impulsan el robo de material genético para estudios, experimentos, análisis y la consecuente extensión de la biopiratería a nivel internacional al jugar con la vida y la muerte de millones de personas”, comentó.

Ante ello, propuso modificaciones a la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado, a fin de que exista respeto a las diferencias biológicas y culturales bajo el principio de la igualdad fundamental, y en la promoción y mantenimiento de sistemas de convivencia pacífica, productiva y respetuosa de lo diverso. Todo ello como expresión de respeto al carácter de diversidad genética y fenotípica, multiétnica y pluricultural.

De la misma forma, se establece que el Estado, a través del Secretaría de Salud y la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, implementarán estrategias de vigilancia y atención de quejas por las malas prácticas de los servicios médicos privados y públicos ante la población indígena.

Asimismo, se atenderán de manera especial quejas en los abusos de cobros y malas prácticas por servicios a las personas indígenas, considerando que los servicios médicos privados tendrán la obligación de tener traductores e intérpretes de lenguas indígenas para sus pacientes y propiciarán en todo momento las vías y facilidades para canalizar a los pacientes indígenas a servicios médicos públicos que les otorguen servicios médicos y diagnósticos gratuitos para sus enfermedades.