Alto porcentaje de gente recluida sin sentencia es por varios factores: magistrada presidenta

La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre aseguró que hay distintos factores para que el porcentaje de la población privada de la libertad sin sentencia que se encuentra bajo prisión automática en Veracruz sea tan alto.

Tras la publicación en Diario de Xalapa que informa que el 71.1 por ciento se encuentra en este esquema, la magistrada presidenta enumeró las razones por la que no se da la sentencia y explicó que entre los factores para que no se lleve un juicio está el que la misma defensa lo difiera. “Hay muchas razones, se puede pedir que lo difiera la defensa, el asesor jurídico de la víctima, la fiscalía o porque no llegan todos los testigos”, expresó.





Te puede interesar: Incrementan robos en restaurantes de la zona conurbada

¿Qué opinó magistrada sobre falta de sentencias?

Local Cifras del Inegi muestran alza en Xalapa de robo o extorsión

En declaración emitida al asistir a la inauguración de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, aseguró que sí hay una enorme producción de sentencias en el primer semestre de 2023 "Se han llevado muchísimos juicios a lo largo de todo el Estado y también hay una página de transparencia que se puede checar; de que se está trabajando, se está trabajando", reiteró.

Sobre lo que sucede en la entidad en este ámbito, Diario de Xalapa expuso datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los datos indican que del total de la población privada de la libertad sin sentencia, el 71.1 por ciento se encuentra en prisión preventiva oficiosa, el 9.5 por ciento en prisión preventiva justificada y el 19.3 por ciento “en otro supuesto jurídico”.

En cuanto a la difusión de la suspensión definitiva de la vinculación a proceso contra la exjueza Angélica "N" por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, sostuvo que no le han informado nada.

Puntualizó que no puede hablar de algo de lo que no sabe, pero que si hubo suspensión definitiva, el Poder Judicial es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial Federal y las acata.