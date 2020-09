Magistrados aseveran tener pruebas para exigir renuncia su presidenta

Xalapa, Ver.- La magistrada Concepción Flores Saviaga aseveró que tienen todas las pruebas para seguir las acciones legales y en un momento dado, exigir la renuncia de la presidenta del Poder Judicial en Veracruz, Sofía Martínez Huerta dado que no los ha representado, no ha cumplido con la ley y ha incurrido en omisiones.

"Yo no ataco a las mujeres, yo defiendo a las mujeres pero hay de mujeres a mujeres, no es cierto que nos ataquemos como dice el dicho entre mujeres. La situación es de legalidad, es de principios morales, administrativos que no han cumplido con la función", refirió.

Asimismo dio a conocer que interpusieron un recurso de reclamación el pasado 17 de septiembre contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó su controversia constitucional sobre la decisión del Congreso de Veracruz de sustituir a magistrados bajo el argumento del retiro forzoso.

Y es que lamentó que la SCJN haya decidido que sólo la magistrada presidenta es la responsable de presentar este recurso.

“La SCJN señaló que es responsabilidad de la representante del Poder Judicial firmar ese recurso, como no lo hizo, nos lo está desechando pero los magistrados estamos discutiendo la criterio de la Corte porque consideramos que la ley no debe ser cuadrada y hay interpretaciones que teóricamente se definen como flexibles y el que puede lo más, puede lo menos”, señaló.

La magistrada consideró que la Corte no tiene porqué hacer un análisis de la ley de forma literal ya que existencia diversas formas de interpretarse, una de estas es la flexible.

Reiteró que aunque lo niegue, existen pruebas de una sesión del pleno del 13 de julio en la que Martínez Huerta se comprometió a defender a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes, que fueron obligados al retiro forzoso por tener 70 años, atendiendo a una reforma a la ley que se hizo efectiva de manera retroactiva.

Dijo que el acta existe por lo que la magistrada presidenta está mintiendo lo que no es correcto profesionalmente ni institucionalmente.

“Ella dice que no hubo sesión el 13 de julio pero sí hubo y les voy a entregar una copia de esta sesión que sí se realizó y el compromiso de ella que iba a defender con uñas y dientes al Poder Judicial y a los compañeros que tienen amparo y no lo ha cumplido. Tenemos pruebas integradas para seguir las acciones legales", abundó.

Flores Saviaga consideró que el actuar de la presidenta del TSJE puede obedecer a la inexperiencia aunque también hay mala fe.